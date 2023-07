Angelina, 8 ans et déjà porte-drapeau pour le 14 juillet à Montélimar

"Chez les Abagyan, on a appris aux enfants à aimer le pays qui leur donne un toit". C'est le papa d'Angelina, 8 ans, qui parle. Lui est né en Arménie, sa femme aussi et ils sont remplis de fierté en voyant la petite devenir porte-drapeau de l'amicale des anciens combattants et victimes de guerre, à Montélimar. Ce 14 juillet, elle portera le drapeau "Devoir de Mémoire", moins lourd que le "grand" et pour cela elle a pris quelques leçons avec le porte-drapeau officiel de l'amicale, Frédéric. "Je l'ai repérée parce que sa grande sœur a fait un discours, elle a remporté le concours national résistance et déportation, en classe de terminale". Chez les Abagyan, l'histoire de France se révise en famille.

Liana, l'aînée, se dit passionnée d'histoire et aujourd'hui fière que sa petite soeur devienne porte-drapeau et participe aux cérémonies. "Les jeunes devraient s'intéresser naturellement à cela, c'est important de connaître l'histoire, les gens qui se sont battus pour son pays". À côté d'elle, Laurence Gleizal, présidente de l'amicale, hoche la tête. "On essaie de recruter des jeunes, c'est une stratégie car il y a de moins en moins d'adhérents dans les associations, alors qu'il faut faire vivre ce devoir de mémoire".

En attendant de recevoir le bâton officiel et de répéter, Angelina s'entraînait seule, "je regardais des vidéos, je faisais avec ce qu'il y avait chez moi". Ça fait rire sa mère, "elle prenait le balai". "Maintenant c'est un peu plus lourd, mais je pense qu'on va s'habituer". La petite a bien compris le rôle de porte-drapeau, "faire des cérémonies pour rendre honneur à ceux qui se sont battus pour la France". Quand on lui demande de parler de cette double identité, la maman sourit et dit simplement : "On est de toutes les fêtes nationales françaises et arméniennes. C'est comme disait Charles Aznavour, 100% Arménien ET 100% Français".