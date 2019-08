Anglet: un peu moins d'élèves cette rentrée

Anglet, France

Ce mercredi 28 août, le maire d'Anglet, Claude Olive, a tenu une conférence de presse pour présenter les nouveautés de cette rentrée scolaire 2019/2020. 2001 élèves sont inscrits pour cette rentrées sur les huit écoles de la ville, soit 83 de moins que la rentrée précédant.

En revanche ces chiffres ne prennent pas en compte les 72 enfants pré-inscrits pour une rentrée en très petite section en 2020.

"On travaille à ce qu'il y ait 25 élèves maximum par classe" - Claude Olive, maire d'Anglet

Par ailleurs la commune a signé avec l'éducation nationale une convention pour entériner la mise en place de parcours éducatifs. Ils sont au nombre de trois: l'un autour de la santé, un autre autour de l'éducation artistique et culturelle, et enfin un dernier autour de la citoyenneté. L'objectif est de suivre un élève sur sa scolarité autour de ces trois secteurs et de "donner la possibilité à chaque élève la possibilité par la découverte et l'expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer ses compétences", selon la commune.

Concernant les professeurs, la commune d'Anglet compte actuellement 80 postes budgétaires, comme l'année dernière. Selon l'inspecteur d'académie en charge du secteur d'Anglet, Emmanuel Cazabonne, Anglet, "risquerait d'en perdre un, au vu de la légère diminution d'élèves cette rentrée". Mais cela rester à vérifier, lors du comptage d'élèves au premier jour de la rentrée lundi 2 septembre prochain.