Angoulême : coup de pouce au langage en grande section de maternelle

Coups de pouce et dessins d'enfants

Angoulême, France

Depuis trois ans maintenant, l'association "Coup de pouce" facilite l'apprentissage de la lecture pour les élèves de cours préparatoire. Ce sont maintenant les enfants de grande section en maternelle qui bénéficient d'un "coup de pouce langage". Les cinq écoles concernées sont les écoles Jean-Macé, Pierre-de-Ronsard, Auguste-Renoir, Jean-Moulin et Antoine-de-Saint-Exupéry, toutes situées dans des quartiers prioritaires.

Les enfants de maternelle et le maire d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

A raison d'une heure par jour, après la classe et les jeux avec les copains, les enfants des "clubs langage" enrichissent leur vocabulaire, grâce à des jeux de langage : devinettes, mots du jour, histoires lues ou racontées. L'apprentissage de la lecture en cours préparatoire n'en sera que plus facile. A noter que deux "clubs langage" de ce type existent aussi à Rochefort, en Charente-Maritime, dans les maternelles Henriot et Libération

Photo de groupe, le pouce en l'air © Radio France - Pierre MARSAT

