Angoulême : la lutte contre le gaspillage alimentaire au LISA

Angoulême

Depuis 4 ans, c'est surtout le pain qui est surveillé au self. Un baromètre du pain gaspillé attire l'oeil, avec une courbe de jour en jour. Parfois ça monte, parfois ça descend. Malgré les efforts de l'équipe de direction, en moyenne, 9 kilos de pain sont mal utilisés par les 500 à 550 lycéens qui mangent tous les jours au lycée. Sans oublier les adultes, les 150 personnes de l'équipe éducative. Des bacs à pain à la sortie du self conservent ce qui n'a pas été mangé. Des assiettes plus petites que la normale permettent aux lycéens de se rationner, quitte à aller se servir à nouveau. Tout ce qui reste des repas est donné à des élevages de chiens, et tout ce qui n'a pas été consommé dans les frigos est livré à des associations caritatives.

Les bacs à pain à la sortie du self © Radio France - Pierre MARSAT