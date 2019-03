Angoulême : le "Père Cent" interdit pour la troisième année

Angoulême

La date est fluctuante : vendredi 8 mars, vendredi 15 mars, ou plus tard ? Ce sont les lycéens qui décident eux-mêmes du calendrier. En tout cas, depuis quelques années, la fête a dégénéré. On est loin de l'ambiance bon enfant pour vendre des bonbons ou des gâteaux aux feux rouges, déguisés en Super Mario ou en vache rose. Les violences de 2016 avaient provoqué de gros dégâts sur les façades des maisons et des commerces du centre historique d'Angoulême, estimés à 3000 euros environ. Certains lycéens avaient même été blessés. Depuis 2017, le Père Cent est interdit, et la police municipale est chargée de faire respecter l'arrêté du maire. Pourtant, depuis deux ans, il n'y a pas eu de verbalisations, mais parfois des exclusions temporaires dans les lycées.

Une consolation pour les lycéens

Les équipes éducatives des lycées ont informé les jeunes et leurs parents qu'ils ne toléreraient aucun trouble à l'ordre public. Pas question de venir en cours déguisé, ni de sécher sans raison valable. Mais, en contrepartie, les lycéens auront droit à un vrai carnaval, courant avril : le 5 avril au lycée Guez-de-Balzac, le 12 avril au lycée privé Saint-Paul. Ils pourront venir déguisés ; il y aura des concerts. Des gâteaux et des boissons seront vendus à la buvette pour financer le bal de la promotion.

Souplesse à Cognac

A Cognac aussi, le "Père Cent" est interdit. Un arrêt municipal le stipule : aucun trouble à l'ordre public. Malgré tout, si quelques lycéens arrêtent les voitures aux feux rouges contre quelques pièces de monnaie, dans un bon esprit, c'est toléré. L'organisateur en est responsable. Il est interdit de jeter de la nourriture sur la voie publique.

La façade du Lycée Guez-de-Balzac à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

