Angoulême : les travaux du LISA vont débuter

Les travaux de rénovation du Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême vont débuter au mois de janvier. Construit en 1989, il est recouvert de quelque 330 000 carreaux de faïence qui tombent les uns après les autres à cause de la dilatation. Ils ne seront pas enlevés, mais recouverts d'un enduit.

C'est un vaste chantier qui va débuter pour le LISA, le Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême. Des travaux de sécurisation, puisque la façade du lycée est composée de 330 000 carreaux de faïence, qui tombent les uns après les autres.

Les carreaux de faïence tombent les uns après les autres © Radio France - Pierre MARSAT

Les carreaux se sont décollés à tour de rôle, provoquant des problèmes de sécurité pour les lycéens et pour les passants. A partir du début des travaux, en janvier prochain, ces carreaux ne seront pas enlevés, mais recouverts par un enduit.

Plan du LISA, vu de jour © Radio France - Pierre MARSAT

C'est un ancien élève du LISA, Ludovic Fouché (2003-2005) qui est l'architecte de ce projet. Un bardage métallique perforé, rétro-éclairé la nuit, donnera l'illusion d'une façade en pixels.

Le LISA, vue de nuit © Radio France - Pierre MARSAT

Le traitement des façades, de l'obélisque et de l'arche, sera accompagné d'une amélioration énergétique, avec remplacement de toutes les huisseries, et pose de chassis double vitrage. On attend une économie thermique de l'ordre de 40%. Le chantier débutera en janvier 2020, pour s'achever avant la rentrée scolaire 2021. Le montant des travaux s'élève à 6 millions d'euros.