C'est l'un des plus vieux métiers traditionnels. Artisan à son compte ou salarié d'une grande usine de chaussures, le cordonnier a disparu. Le lycée professionnel Jean-Rostand a créé en 2017 un CAP de cordonnier-bottier. La demande est forte dans la filière. Les jeunes ne se précipitent pas.

Angoulême

Pour sa deuxième promotion, le CAP cordonnier-bottier du Lycée professionnel Jean-Rostand d'Angoulême accueille seulement 8 élèves en première et seconde année. Il n'y a en France que deux formations spécifiques de ce type : à Angoulême et à Garches en région parisienne. Plusieurs Centres de Formation des Apprentis et les Compagnons du Devoir proposent une formation à la maroquinerie en général.

L'un des élèves en CAP cordonnier-bottier © Radio France - Pierre MARSAT

Les débouchés de cette formation sont variés : il y a l'artisan cordonnier à son compte, ou bien dans un atelier ou dans une grande usine de chaussures. La demande de main-d'oeuvre est par exemple très forte dans la région de Cholet, où les nombreuses usines de chaussures affichent une moyenne d'âge de plus de 55 ans ! Malgré tout, le lycée professionnel d'Angoulême ne fait pas le plein : le proviseur veut se tourner vers les collégiens pour leur faire découvrir ce métier manuel qui transforme un matériau noble, le cuir.

Les machines outils de l'atelier représentent un investissement de 75 000 euros © Radio France - Pierre MARSAT

Le CAP cordonnier-bottier a été prévu pour une douzaine de personnes. Depuis la rentrée, seulement 8 élèves fréquentent l'atelier. Il reste donc de la place pour des adultes, qui voudraient apprendre le métier de cordonnier, en vue d'une reconversion professionnelle.

Seulement 3 élèves dans l'atelier cordonnerie © Radio France - Pierre MARSAT

Le Lycée professionnel Jean-Rostand sera présent, le weekend du 30 septembre, pour des démonstrations aux "Portes du Cuir", à Thiviers en Dordogne.