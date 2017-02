Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui : exposition cette semaine à La Souterraine

L'exposition de 34 panneaux, accompagnée d'un film d'une demi heure sur la vie de la jeune Anne Frank, s'est installée en Creuse jusqu'à la fin de la semaine. Anne Frank, adolescente juive allemande, est connue pour son "Journal d'Anne Frank" publié par son père, après sa mort il y a 72 ans.

Toute la semaine, jusqu'à samedi, La Souterraine accueille une exposition sur la vie d'Anne Frank, dans les locaux de Traces de Pas (48, rue Lavaud). Trente-quatre panneaux et un petit film racontent la vie de cette adolescente juive allemande, morte à 15 ans en déportation au camp de Bergen-Belsen. La jeune Anne a tenu un journal intime, durant deux ans, quand elle se cachait avec sa famille et des amis à Amsterdam.

Une histoire encore d'actualité

Après Les Grands-Chézeaux, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Magnac-Laval en Haute-Vienne, l'association Cazalibus et l'Amicale des anciens élèves des écoles de La Souterraine présentent donc l'exposition en Creuse. Une expo que Jean-Charles Dauny a découvert l'an dernier, le président de Cazalibus a été touché car pour lui, il y a des raisonnances avec la période actuelle : "On voit la montée des égoïsmes, des frontières qui se ferment, la chasse aux migrants... l'étranger on ne l'accepte plus." Cette exposition est "un parcours de citoyenneté, une éducation aux droits de l'homme mais aussi aux devoirs de l'homme. On ne peut pas rester replié sur soi, il faut savoir partager ce que l'on a et rappeler les vraies valeurs de notre société."

Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui est visible à Traces de Pas, à La Souterraine jusqu'à samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre et gratuite pour les enfants et les adultes.