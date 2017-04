Annecy : le cri de colère des profs du lycée Charles Baudelaire contre les classes surchargées

Une partie des cent-quarante professeurs du lycée Baudelaire à Annecy (quartier de Cran-Gevrier) étaient en grève ce jeudi. Effectifs en hausse, classes surchargées… ils demandent plus de moyens au rectorat.

"On a des classes hyper chargées. Des 1ère et terminales à 36 ou 37 élèves. On a vraiment l’impression que l’on ne peut plus s’occuper des tous les élèves." Annie Fabien est prof de physique-chimie au lycée Charles Baudelaire et elle ne décolère pas. "Cette année, les effectifs de l’accompagnement personnalisé ont augmenté et même par rapport aux parents, dire aujourd’hui que c’est de l’accompagnement personnalisé, c’est un mensonge."

On voit des élèves en difficulté et on n’a plus les moyens pour aller vers eux." (Annie, professeur de physique-chimie au lycée Baudelaire à Annecy)

Déménageurs

Alors pour se faire entendre, les profs du lycée se sont mis en grève. Une action d’une journée et avec le soutien des élèves. "On est 36 dans notre classe, c’est beaucoup trop, raconte Anne est en 1ère ES. Les profs ne peuvent pas nos aider quand on est en difficulté. Ils font leur cours et c’est tout." Claire explique qu’il faut même parfois jouer les déménageurs pour aller en cours. "On arrive dans des salles et on est tellement nombreux qu’il n’y a pas assez de tables et de chaises alors on va en chercher dans une autre pièce."

Les professeurs du lycée Charles Baudelaire demandent au rectorat de revoir à la hausse la dotation globale de l’établissement pour la rentrée 2017 2018. "Ici, nous n’avons aucun problème de discipline avec les élèves. C’est un lycée qui proposent de nombreuses options (audiovisuelle, théâtre…), on n’est pas dans un quartier sensible mais le manque de moyens devient problématique. On ne veut pas avoir à sacrifier les options", conclu un enseignant.