Annecy-le-Vieux : l'apprentissage pour se former aux métiers du tourisme

Cette formation, longtemps réservée aux métiers de l'artisanat, se fait une place de choix pour les étudiants après le baccalauréat.

On vient de passer un mois en cours, on retourne un mois en entreprise, c'est le jeu de l'apprentissage" - Quentin, apprenti en deuxième année BTS tourisme

A Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie, la Maison Familiale Rurale (MFR) propose une formation en BTS "tourisme" en apprentissage. Ils sont quarante élèves apprentis, engagés sur deux années de formation. Les étudiants passent vingt-et-une semaines en cours, le reste du temps, ils sont en entreprise.

Quentin Agnans s'est lancé dans l'apprentissage après le lycée. A 19 ans, cet habitant de Thônes est déjà en deuxième année de BTS tourisme. Lorsqu'il n'est pas en classe, il est médiateur culturel au musée du château d'Annecy : "rester assis sur une chaise, j'ai un peu du mal", confie le jeune homme, "cette formation est idéale pour moi parce que je suis sur le terrain, c'est concret et ça me plait énormément. On vient de passer un mois en cours, on retourne un mois en entreprise, c'est le jeu de l'apprentissage"

"Ce sont déjà des professionnels à la sortie de leur formation" - Jean-Marc Favre, le responsable du BTS Tourisme à Annecy-le-Vieux

Cette formation permet aux étudiants d'avoir un pied dans l'entreprise dès le début de la formation. Ils entrent sur le marché du travail avec de l'expérience et un BAC+2 en poche. Ils sont "déjà opérationnels lorsqu'ils cherchent un emploi et ils le trouvent" explique Jean-Marc Favre, le responsable du BTS Tourisme à la MFR d'Annecy-le-Vieux. "Nous sommes une des premières régions touristiques de France, tous les lieux qui accueillent les touristes, au bord des lacs en été et en stations de ski en hiver par exemple, sont des lieux d'apprentissage potentiels."

La MFR affiche fièrement le taux d'insertion de ces élèves sur le marché du travail : neuf élèves sur dix auraient trouvé un emploi ou une formation supérieure dans les dix-huit mois suivants leur diplôme.