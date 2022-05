Annonay : des professeurs absents et des lycéens inquiets à trois semaines du bac de français

Des élèves de première sans professeur de lettres depuis le mois de janvier, un professeur de philosophie absent et non remplacé depuis le mois de mars : ce contexte inquiète les lycéens de Boissy d'Anglas à Annonay, en Ardèche. Cette année, les épreuves écrites anticipées de français se déroulent le jeudi 16 juin et certains élèves redoutent de devoir plancher sur un sujet qu'ils n'auront pas eu le temps d'aborder durant l'année.

Trop d'absents non remplacés

Devant le lycée, Louane affirme même qu'elle n'a jamais eu de cours de français depuis déjà deux ans : en Seconde à Saint-Vallier, sa professeure de français est absente en congés maternité. Puis en Première, elle espère pouvoir rattraper son retard à Boissy d'Anglas d'Annonay, mais l'enseignant de lettres là encore est absent. Elle explique même que "depuis la cinquième je n'ai rien appris en français, je connais les verbes et encore...".

Nous n'avons pas assez de professeurs remplacés sur la zone - le syndicat Sud Education

L'année dernière un groupe de seconde et de première a été créé pour qu'un unique professeur de lettres puisse au moins assurer un enseignement à tout le monde. Une assistante pédagogique a dû donner quelques cours de soutien dans les matières littéraires, mais selon Claire Christophe, professeur de mathématiques dans le lycée et membre du syndicat Sud Education, ces solutions ne sont que des rustines. "Le problème c'est que nous n'avons pas assez de professeurs remplacés sur la zone. Le recrutement des professeurs est de plus en plus compliqué, le salaire n'augmente pas et n'est pas revalorisé. Ce qui se passe à Annonay, c'est une problématique nationale."

Les parents d'élèves en colère

Magali Billon, mère d'une élève de première de l'établissement annonéen ne décolère pas. Elle explique avoir fait le choix du public pour sa fille volontairement car elle croit à l'égalité des chances. Aujourd'hui elle est déçue : "l'égalité des chances n'y est pas puisque les élèves n'ont pas de professeur. Sur Parcoursup, les élèves vont être sélectionnés grâce à leurs bulletins de notes, or là, ils n'ont aucune note de français ! Ils sont défavorisés par rapport aux autres candidats ! J'ai peur que ma fille soit pénalisée par cet absentéisme."

Cette année un nouvel aménagement est prévu pour le bac de français, le nombre de textes à présenter à l'oral est réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. Contacté, le Rectorat de Grenoble et la proviseure de l'établissement Boissy d'Anglas n'ont pas souhaité s'exprimer.