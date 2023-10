Annonay : manifestation contre l'absence de deux enseignants au lycée Boissy d'Anglas

Deux enseignants (physique-chimie et génie civil) manquent à l'appel depuis la rentrée de septembre au lycée Boissy d'Anglas qui accueille 1300 élèves à Annonay. Leurs collègues, soutenus par les parents d'élèves, ont manifesté ce lundi matin devant l'entrée de l'établissement. Marine Moulins, professeur d'histoire-géographie explique : la promesse qu'il y ait un enseignant devant chaque élève n'est toujours pas tenue, sachant que ces deux postes étaient prévus. Il y avait une collègue qui partait en mutation , elle savait depuis le 15 juin qu'elle ne serait pas là, et puis il y a un collègue qui avait demandé un congé formation, donc c'est pareil, c'était tout à fait prévu. Depuis la rentrée, personne n'est nommé, et quand on se retrouve dans une situation comme ça c'est difficile face aux élèves. Le rectorat en a bien sûr été informé mais il n'y a toujours personne qui a été nommé, c'est un petit peu un silence qui s'est instauré.

Enseignants et parents d'élèves dénoncent aussi un demi-poste de secrétaire de direction manquant à Boissy d'Anglas.