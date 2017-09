Antony, jeune autiste originaire de l'Yonne, fait sa rentrée en BTS à Dijon

Antony, un jeune autiste Asperger de 19 ans de Villefranche Saint Phal va finalement pouvoir effectuer sa rentrée aujourd'hui à Dijon. La condition, c'était de trouver une famille qui l'accueille durant la semaine. C'est chose faite. Il entame donc sa deuxième année de BTS Tourisme.

Quand Angélique, la maman d'Antony apprend que la famille qui avait accueilli son fils lors de sa première année de BTS n'a pas la possibilité de l'héberger une deuxième année, c'est la catastrophe. Alors pour que son fils puisse poursuivre ses études, Angélique multiplie les appels et les courriers dans les centres spécialisés pour tenter de trouver une solution. Malheureusement sans succès. Désespérée, elle fait appel aux médias .Et grâce à un article dans un journal dijonnais , une famille la contacte. " J'ai lancée une bouteille à la mer et j'ai été entendue. Donc ça a été les larmes. C'est beaucoup d'émotion et de soulagement surtout. "

Un couple dijonnais a accepté d'héberger Antony du dimanche soir au vendredi

Le couple dijonnais qui va accueillir Antony connait bien le milieu du handicap. Alexandra a été éducatrice spécialisée durant 15 ans, son mari l'est toujours. Il ont été touchés par la situation d'Antony. "On se disait, s'il ne trouve personne, c'est quand même dommage que ce jeune homme ne puisse pas poursuivre ses études juste pour un problème de logement. C'est pour ça que nous avons pris cette décision."

Antony va être accompagné pour certains gestes de la vie courante

Si Antony est capable de prendre le train ou le bus tout seul depuis l'an dernier, son handicap l'empêche d'être autonome pour certains gestes de la vie courante. C'est là qu'il aura besoin de l'aide de sa famille d'accueil. "Notre rôle va consister à vérifier qu'il se réveille à la bonne heure le matin. Lui dire de se laver, de se raser, lui préparer son petit déjeuner, partager les repas avec lui. Ça va vraiment être l'accompagnement dans la vie quotidienne."

Antony, jeune autiste originaire de l'Yonne, fait sa rentrée en BTS à Dijon. Reportage. Copier

Antony : "franchement ils sont super sympas"

Et la semaine dernière Antony a eu un premier contact au domicile de la famille qui l'accueillera du dimanche soir au vendredi . "Franchement, ils sont super sympas. J'ai passé un bon moment avec eux et j'espère que ça va continuer tout au long de cette année." Une année qu'Antony va pouvoir consacrer à fond à ses études . Plus tard il souhaite travailler au sein d'associations qui accueillent des personnes en situation de handicap."Je veux leur montrer que même si on a un handicap, on est capable de faire quelque chose."