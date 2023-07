Appel aux enseignants pour participer à une enquête cet été pour un projet jeunesse

Les associations Gard Québec , Midi Toulousain Québec et Cambrésis Hainaut Québec recherchent des enseignants de l’école primaire ( CM1, CM2) et des professeurs de préférence des professeurs de français de collège pour répondre à une enquête en ligne d’une durée de 15 à 30 minutes maximum et d’une dizaine de questions, de juillet à fin septembre 2023. Les réponses resteront anonymes. Les enseignants recherchés doivent exercer sur le territoire national. Peu importe leur affectation académique.

L'enquête s'adresse aussi éventuellement aux enseignants venant de prendre leur retraite.

Arnold Granaud, administrateur à l’association Gard Québec, est le référent du projet.

Les enseignants souhaitant contribuer et participer à l’enquête doivent envoyer un courriel de préférence à partir de leur messagerie professionnelle à gard.quebec@mailo.com , en indiquant dans l’objet « enquête prix jeunesse littéraire » , le lien de l’enquête en ligne sera envoyé dans la journée.