Appels au boycott et inquiétudes avant le lancement des nouvelles épreuves du bac dans l'Essonne

Les "E3C" pour épreuves communes de contrôle continu, démarrent officiellement à partir de ce lundi en France. Mais entre le casse-tête logistique des proviseurs et les appels au boycott des syndicats d'enseignants, élèves et parents sont un peu perdu. Reportage à Savigny-sur-Orge.

Savigny-sur-Orge, France

En Île-de-France en réalité, peu de lycées se lancent dès ce lundi 20 janvier, date officielle de lancement des "E3C", les inédites épreuves communes de contrôle continu. Grandes innovations du nouveau bac de Jean-Michel Blanquer, ces épreuves sur table, réparties en trois sessions d'examen sur les années de Première et Terminale compteront pour 30% de la note finale.

Les "E3C" doivent s'étaler sur un mois et demi en fonction des lycées et des zones de vacances. Elles portent sur l'histoire-géographie, les langues vivantes et les mathématiques pour les élèves en filière techno.

Proviseurs, profs et élèves mal préparés

Sauf que … personne n'est prêt. "Je n'ai pas compris grand-chose", témoigne ainsi Christine venue participer à une réunion d'information parents-profs au lycée Corot de Savigny-sur-Orge. "Les profs ont été mis au courant mi-décembre mais c'était les vacances. Nous, ils nous ont expliqué en quoi ça allait consister la semaine dernière", regrette de son côté Ivan, élève en 1ere STMG.

D'un point de vue logistique d'abord, les proviseurs s'arrachent les cheveux. Quand ? Où ? Comment ? organiser ces devoirs sur table ? Mais la plus grosse incertitude, explique Philippe Vincent, à la tête du SNPDEN (premier syndicat de proviseurs), "c'est la capacité du système à absorber plus de trois millions de copies et 10.000 correcteurs dans un temps relativement restreint".

Mais y aura-t-il seulement des copies à corriger ? Car les syndicats d'enseignants appellent au boycott de ces épreuves dénonçant une réforme mal préparé et injuste. Ce nouveau bac va être inéquitable et pénaliser les lycées et lycéens les plus en difficulté, résume Yelena Susic, la co-secrétaire du SNES FSU dans l'Essonne : "pour nous le bac est un diplôme qui doit valider des acquis à la fin d'un parcours alors que ces E3C évaluent à un stade précis de l'apprentissage des élèves. Mais chacun à son propre parcours, les élèves les plus fragiles ne passent pas forcément par les mêmes étapes au cours de leur apprentissage, explique l'élue. On estime donc qu'elles vont davantage sanctionner des fragilités pour certains et des grandes réussites pour d'autres."

Ce nouveau bac sera profondément inéquitable

Selon le lycée, son environnement, les élèves ne seront donc pas armés de la même façon, dès le deuxième trimestre de l'année de 1ere, prévient le syndicat d'enseignants. Mais à l'intérieur même des établissements, les élèves ne partent pas avec les mêmes chances détaille encore Yelena Susic. "Les élèves ne sont plus répartis dans les classes en fonction des filières comme avant mais en fonction de leurs choix d'options. Un exemple : avec ces E3C, les élèves de 1ere vont devoir passer une épreuve de langue vivante. Mais un élève qui aurait choisi la spécialité LLCE fait plus d'heures de langue que les autres. Du coup, ils ne sont pas égaux face à cette épreuve qui est la même pour toute la classe", explique l'enseignante.

Le libre choix des sujets par les professeurs pose question

Mais ce qui inquiète le plus Marianne, prof d'anglais au lycée Corot de Savigny-sur-Orge, c'est le choix des sujets par les profs, dans une banque de sujets qu'ils ont découvert mi-décembre. "Qu'est-ce qui empêchera, dans certains lycées huppés, les collègues de choisir un sujet et de faire préparer leurs élèves sur ce sujet pour qu'ils réussissent ? Ce bac n'est plus national en fait !", s'énerve l'enseignante qui n'a pas choisi ce métier pour passer son temps à évaluer les enfants. "On est là pour enseigner, pour faire qu'ils soient des citoyens libres, capables de réfléchir. On les fait bachoter en permanence, ingurgiter des connaissances à marche forcer pour qu'ils soient prêts au moment des examens et ils n'ont plus le temps de réfléchir. Nous on a pas conçu notre métier comme ça."

Résultat, jeudi soir, Marianne et ses collègues de Corot ont voté la grève du choix des sujets et de la surveillance. Ils verront plus tard s'ils font aussi la grève de la correction des copies. En attendant, Ivan et ses copains ne savent toujours pas quoi réviser. "On ne sait même pas sur quoi ça va tomber. Si ça se trouve ça va tomber sur des sujets qu'on n'a même pas encore vu en cours."

On est des cobayes

Et quand bien même il se lancerait dans des révisions larges, Ivan s'agace de ne pas avoir de temps de révision. "On nous a dit que les épreuves se feraient pendant les cours, comme ça. On n'a même pas deux, trois jours pour réviser. Visiblement on va avoir les épreuves le matin, des cours normaux l'après-midi et de nouveau des épreuves le lendemain, donc on n'aura même pas le temps de travailler chez nous. On est des cobayes, c'est vraiment fait à la 'rach'", conclut le lycéen.

Et ce stress des élèves, commencent maintenant à faire transpirer les parents. "Je n'appréhendais pas trop mais là c'est le bazar", se confie Laetitia, présente elle aussi à la réunion parents-profs de jeudi dernier. "C'est la panique au niveau des professeurs qui ont découvert les sujets avant Noel et qui n'ont pas fait travailler les élèves dessus. C'est ce qui m'inquiète le plus, le manque de préparation… donc ils vont essuyer les plâtres mais c'est leur avenir. En temps que maman ça me touche, c'est normal."

Au lycée Corot, les E3C sont prévus la semaine du 3 février.