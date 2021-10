Apprendre le provençal : une carte à jouer, un atout dans votre parcours scolaire - Académie d'Aix-Marseille 2021

La tradition puise dans le passé pour construire l'avenir.

Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Chancelier des Universités

Une plaquette pour la promotion de l'enseignement du provençal

C'est au Parc de Poètes à Eyragues, autour des statues des fondateurs du Félibrige, que le 17 septembre 2021, Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Chancelier des Universités, présentait à un parterre de collégiens, lycéens, professeurs, chefs d'établissements et inspecteurs de l'Éducation nationale la plaquette Apprendre le provençal : une carte à jouer, un atout dans votre parcours scolaire.

Cette plaquette est le fruit de la volonté du Recteur, qui a réuni par deux fois les professeurs de provençal, et celui du travail de quelques professeurs de provençal engagés dans sa rédaction, coordonnés par Céline Marteau-Imbert, faisant office d'Inspecteur Académique - Inspecteur Pédagogique Régional pour le provençal dans l'académie d'Aix-Marseille.

Télécharger la plaquette.

Déclaration du Recteur Beignier, au micro de France Bleu Vaucluse

Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Chancelier des Universités

"[...] Il y a des enseignements qui peuvent paraître abstraits à un élève. [...] Mais l'éducation est un peu comme un buffet, c'est une source d'équilibre. Avec l'éducation, on fixe les fondations de la personnalité d'un jeune. [...] Si dans l'éducation, nous recherchons un profit immédiat pour un jeune, [...] sur le long terme, dans sa vie d'adulte, il n'aura pas de socle solide sur lequel il se construira. [...] Il ne faut pas chercher l'immédiateté dans l'éducation, mais la fondation. C'est un point très important, et le provençal y a sa place. [...] Devant les élèves, j'ai rapellé également que, dans la langue juridique, le mot "tradition" signifie donner, remettre. La tradition est un tremplin : on prend les sources dans les origines, dans le passé, pour aller vers l'avenir. Une tradition n'est pas quelque chose de réactionnaire qui remonte vers le passé. Elle puise dans le passé pour construire l'avenir, les jeunes le comprennent très facilement".

Céline Marteau-Imbert présentant la plaquette éditée par le rectorat "Apprendre le provençal", devant la statue de Frédéric Mistral. © Radio France - Paulin Reynard

Céline Marteau-Imbert précise que cette plaquette s'adresse à la fois aux élèves, aux familles, aux professeurs et aux chefs d'établissements. Cette plaquette est diffusée dans sa version papier au sein des établissements scolaire et est accessible en ligne sur le site du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.

Revalorisation des options pour le baccalauréat

Dans le courant de l'été, le gouvernement, dans son Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021, modifiait le système des coefficients des options pour le baccalauréat, dès la session de juin 2022 :

"[...] En ce qui concerne les enseignements optionnels, chacun d'entre eux est pris en compte _avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale_. Ces coefficients s'ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires. [...] Dans la voie technologique, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans deux options en classe de première, et dans deux options en classe de terminale. [...] "

Le "Conjugueur provençal" en ligne !

Dans le même temps, le Félibrige dévoilait le 21 septembre lors de son congrès-festival de Santo-Estello un nouvel outil : son Conjugatour prouvençau.

Le travail a été entrepris par le félibre Pierre Virion qui, après plusieurs années de travail, a présenté aux jeux floraux septénaire du Félibrige en 2018 une première version du travail réalisé avec l’aval du Conseil de l’Écrit Mistralien. Un outil informatique accessible à tous et gratuit est donc désormais attaché au dictionnaire Lou Tresor dóu Felibrige pour donner la conjugaison de la majorité des verbes qui y sont contenus et pas forcément développés.

Le conjugueur provençal, un outil développé par le Félibrige pour la conjugaison des verbes en provençal. - Lou Felibrige

Souhaitons que la distribution de la plaquette Apprendre le provençal : une carte à jouer, un atout dans votre parcours scolaire ; que la mise à jour de la réforme du baccalauréat ; et que ce Conjugateur provençal permettent à l'enseignement du provençal de se développer encore davantage sur notre territoire.