Apprenti jusqu'à 30 ans, c'est possible dans la région Centre-Val de Loire

L'entrée en apprentissage est désormais possible jusqu'à 30 ans. C'est une expérimentation prévue par la Loi Travail, entrée en vigueur au 1er janvier dans 7 régions. La limite d'âge pour s'inscrire était fixée à 25 ans. L'apprentissage concerne 18.000 jeunes dans la région Centre-Val de Loire.

Sept régions expérimenteront à partir du 1er janvier la possibilité d'entrée en apprentissage jusqu'à 30 ans, au lieu de 25 ans, selon un décret publié en fin de semaine dernière au Journal officiel. La Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire participeront à cette expérimentation prévue par l'article 77 de la loi travail.

On croise dans des forums pour l'emploi de nombreuses personnes qui ont quitté le système et qui ont un besoin d'un diplôme reconnu pour retrouver un travail. De plus, le niveau a augmenté considérablement, on peut aller jusqu'au niveau ingénieur par l'apprentissage. Il est donc normal que l'âge augmente - Frédéric Briday, le directeur du centre de formations d'apprentis de l'agglomération Orléanaise