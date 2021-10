Apprentis étrangers : une proposition de loi pour faire suite aux combats de plusieurs patrons Côte-d'Oriens

Des patrons qui apprennent du jour au lendemain que leur apprenti ne peut plus travailler chez eux : c'est ce qui arrivent quand les jeunes étrangers atteignent 18 ans. Le sénateur de Saône-et-Loire Jérôme Durain a déposé une proposition de loi pour permettre à ces jeunes de continuer leur formation

Au printemps dernier, le patron de l'Intermarché de Fleurey-sur-Ouche s'est mobilisé avec une partie de sa clientèle pour que son apprenti boucher, d'origine guinéenne, puisse rester en France et continuer de travailler. Aujourd'hui Karim Traoré est en CDI dans le magasin, et a obtenu un titre de séjour provisoire jusqu'à l'été prochain.

France Bleu Bourgogne : Qu'est ce qui vous a poussé à l'époque à vous battre pour votre apprenti ?

Tout simplement parce qu'on a découvert l'hiver dernier que Karim allait avoir 18 ans au mois de mars et qu'à partir de ses 18 ans, il n'avait plus de papiers et que donc, moi, chef d'entreprise, je ne pouvais plus l'accueillir dans mon établissement parce qu'il n'était plus en règle. Il était dans nos locaux depuis un an et demi déjà, parfaitement intégré à l'entreprise. Il était dans son apprentissage, pour nous, tout allait bien.

La proposition de loi du sénateur Jérôme Durain, elle prévoit de faire sauter cette limite d'âge de 18 ans, pour que le jeune puisse continuer son apprentissage, ça vous parait être une bonne solution ?

Ah oui, on ne peut que s'en féliciter. Pour nous, chefs d'entreprises, ça va nous faciliter la vie. On est plusieurs à avoir découvert la problématique du jour au lendemain. C'est un vrai parcours du combattant, on y passe beaucoup de temps, c'est beaucoup de papiers. Et pourtant on est prêts à recommencer l'aventure et au contraire même. Ça nous donne encore envie de se battre plus que jamais parce qu'il n'y a pas de raison. On les a accueillis. Donc maintenant, il faut les former, il faut les intégrer. Il faut leur donner leur chance. Donc, si demain on a l'opportunité d'avoir un apprenti, quelle que soit sa nationalité, on fera le job.

Qu'est ce que vous répondez à ceux qui disent, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on en fait plus pour les étrangers que pour les Français qui ont du mal à trouver un emploi ?

C'est une analyse que je ne partage pas. On a cherché un apprenti boucher pendant des mois et des mois. On a mis des annonces sur les réseaux sociaux, dans le magasin, sur Pôle emploi et on a eu zéro candidature. Karim n'a pris la place de personne, bien au contraire. Donc, il est venu compléter nos effectifs et renforcer la profession de boucher. Parce que parce que sans lui, aujourd'hui, on aurait beaucoup, beaucoup de mal. La boucherie c'est un marché en tension. On est bien bien heureux que Karim se soit intéressé au sujet.