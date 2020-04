Apprentissage : "Ça va être un examen au rabais"

Les diplômes préparés en apprentissage seront délivrés selon les modalités du contrôle continu a annoncé le gouvernement. Apprentis, maître d'apprentissage et enseignants font face aux bouleversements imposés par la crise sanitaire. La région Pays de la Loire compte 33 000 apprentis.

C’est cette semaine que les Compagnons du devoir devraient connaître les modalités de validation de leur diplôme. Les autres apprentis eux ont été fixés la semaine dernière ; ce sera fonction du contrôle continu.

Dans un communiqué commun, les ministres de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer et du Travail Muriel Pénicaud ont fait savoir qu’un jury d’examen se tiendrait la semaine suivant celle du 4 juillet, et que les diplômes seraient délivrés en tenant compte du carnet de note ou du livret de formation et de l’assiduité aux cours.

Une nouvelle organisation qui ne plaît pas forcément .

Les derniers mois de formation sont fondamentaux

Hervé Robin est maître d’apprentissage. Ce restaurateur vendéen installé à Saint-Georges-de Montaigu n’apprécie pas vraiment l’idée du simple contrôle continu. Cela fait deux mois qu’il n’a pas vu son apprenti à l’œuvre :

Ça va être un examen au rabais. Les derniers mois de formation sont ceux où le jeune acquiert son expérience.

Son apprenti Tom Combaz, 19 ans, est confiné à la maison :

C'est long. Je préférerais travailler que de rester chez moi.

Ce que Tom apprécie particulièrement, c’est travailler les desserts (avec une mention spéciale pour les croquants et les bavarois) , mais il craint de perdre le coup de main :

Quand on n'a pas cuisiné depuis deux mois, c'est difficile de se remettre dedans. Les gestes, la rapidité, on perd des notions.

Pour l’heure Tom est en vacances, son centre de formation aussi, il n’a donc reçu aucune consigne officielle pour le passage de son examen.

Initiative à Saint-Nazaire

Au-delà des examens, le confinement bouleverse les cours des apprentis. En Loire-Atlantique, un professeur en restauration de Saint-Nazaire a fait de cette situation inconfortable, un atout. Julien Urvoy a demandé à ses 15 apprentis de plancher sur les conditions d’approvisionnement avant, pendant et après la crise sanitaire :

On leur a demandé en binôme de mener une réflexion sur les circuits courts. Quel sont l'impact et les conséquences de la crise et comment eux pourront, en tant que cuisiniers être acteurs de l'après coronavirus.

Et d'ajouter :"'C'est notre raison d'être, nous chambre de métier, de valoriser les artisans.

A ce jour la région Pays de la Loire compte 33 000 apprentis dont 12 900 en Loire-Atlantique, 8 800 dans le Maine-et-Loire, 5 500 en Vendée, 3 910 en Sarthe et 2000 en Mayenne.

Julien Urvoy, enseignant en restauration Copier