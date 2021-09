La magie de la lecture, épisode 1 : début d'année dans une classe de CP

France Bleu Provence vous propose une immersion dans une classe de CP de l'école Capelette-Curtel dans le 10e arrondissement de Marseille. Pendant toute cette année scolaire, nous avons choisi de suivre les 21 enfants d'une classe de CP pour voir et surtout pour entendre comment ces enfants vont franchir une étape cruciale de leur scolarité et même de leur vie : l'apprentissage de la lecture.

Ce premier épisode a été tourné deux semaines seulement après la rentrée scolaire avec Adam, Alyah, Dina, Elissa, Gianny, Mélina, Mohamed, Salma, Thomas, Younès, Assiya, Célia, Elia, Lysandre, Kendrick, Mehdi, Mukendi, Noussayba, Sarah, Rostom, Zaïneb.

21 élèves pour deux enseignantes dans ce CP dédoublé

Cette école est classé REP, réseau d'éducation prioritaire et le CP est donc "dédoublé". Concrètement cela veut dire qu' il y a deux maîtresses pour 21 élèves. Les deux enseignantes ont choisi de "coanimer" la classe. À certains moments de la journée, les élèves travaillent tous ensemble mais à d'autres moments, la classe est séparée en demi groupes ou en ateliers. Ce dispositif mis en place par Emmanuel Macron en 2017 vise à lutter contre l'échec scolaire et à réduire les inégalités dans les quartiers difficiles.

Dans cette classe, la journée commence toujours de la même façon. Les élèves sont d'abord accueillis par les maitresses qui saluent les enfants en anglais et vérifient les cahiers de liaison. Place ensuite au rituel de la date et de la météo, puis le temps de la dictée. Au début de l'année, il s'agit d'une simple dictée de lettres et de syllabes. Au fil des semaines, les choses vont se compliquer.

"L'apprentissage va très vite." - Amandine, enseignante de CP

Globalement l'apprentissage va assez vite reconnait Amandine l'une des deux maîtresses "Ça avance vite. Grâce aux mots outils que les enfants doivent rapidement connaitre par cœur, on arrive à décoder des petites phrases. On fait ensuite la différence entre les mots, les phrases et les lignes et on commence la grammaire. Les élèves ont envie de lire, de devenir grands pour pouvoir par exemple lire les panneaux, les paquets de céréales et les messages sur les tee-shirts".

"Apprendre à lire, c'est magique !" - Cécile, enseignante de CP

Pas à pas, au fil des semaines, les enfants vont entrer dans la lecture. Chacun à son rythme. Certains enfants entrent au CP en sachant déjà quasiment lire. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile mais bien souvent le déclic se produit autour de la période de noël. Mais pour tous, la lecture est une grande aventure. "C'est incroyable, c'est magique ! Le premier jour quand on leur a dit qu'ils allaient apprendre à lire, ils étaient surexcités. Avec la lecture, tout devient possible. C'est un autre monde qui s'ouvre à eux. À la fin de l'année, quand ils savent lire, on est très fiers d'eux !" se réjouit Cécile, l'une des deux enseignantes de la classe.

L'apprentissage de la lecture autour du manuel de Taoki

Ce matin là, les maîtresses animent tour à tour un atelier de lecture autour du manuel de lecture syllabique "Taoki et compagnie". Sept élèves seulement. Les conditions d'apprentissage sont idéales et les enfants sont très concentrés. Avec ses petites lunettes sur le nez, Noussayba déchiffre avec plaisir quelques mots simples : "Lili, Taoki lit, Hugo rit". "J'aime bien lire !" se réjouit elle.

_"Je regarde les pages et j'essai de déchiffrer quelques mots"-_Salma, élève de CP

Dans le même temps, un autre groupe travaille en autonomie. Les enfants ont pour mission de reconnaitre les prénoms de la classe écrits en lettres majuscules et en lettres cursives et de les associer aux photos des élèves.

Salma a hâte de savoir lire : "À la maison, j'ai beaucoup de livres : Blanche neige, la reine des neiges, la fée clochette... Je regarde les pages et j'essai de déchiffrer quelques mots. Ma maman ne veut plus me lire d'histoires, car elle dit que je dois apprendre à lire toute seule."