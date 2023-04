Apprentissage en Gironde : "Tous les collégiens auront de la découverte des métiers" annonce Carole Grandjean

La ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels était en déplacement dans notre département ce mercredi. La Gironde est une super élève en nombre d'apprentis : +12% entre 2021 et 2022. La Nouvelle Aquitaine avait l'année dernière 65.700 apprentis, c'est à dire plus que la ville de Pessac. Pourtant, certains secteurs peinent à recruter. Pour les faire connaitre et élargir les connaissances des jeunes par rapport aux différents emplois, Carole Grandjean annonce donc que chaque collégien de 5è, 4è et 3è aura dans son programme de la "découverte des métiers" : "Les jeunes y s'orientent souvent sur la dizaine de métiers qui entourent qui dans leur entourage familial explique la ministre et il s'agit vraiment pour nous de faire découvrir de nouvelles filières. Des filières de demain notamment : la transition écologique, les enjeux du numérique ou encore les métiers liés à la démographie du grand âge et de la petite enfance selon la membre du gouvernement. Il faut pouvoir approcher les jeunes et leur faire découvrir ces métier et réussir aussi à déconstruire certains stéréotypes de conditions de travail ou de genre. Certaines filières sont absolument genrées féminines ou masculines" détaille Carole Grandjean et nous devons combattre ces stéréotypes de genre."

