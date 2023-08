Apprentissage en Sarthe : les chiffres sont en hausse pour cette rentrée

En Sarthe, la plupart des apprentis vont commencer leur contrat en même temps que la rentrée scolaire. Et cette année, les responsables des CFA du département (centres de formation par alternance) ont le sourire. Tous les voyants sont au vert.

Ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas dépassé les 900 inscrits

Ces dernières années en Sarthe, comme un peu partout en France, les CFA ont multiplié les journées portes ouvertes et les opérations de communication dans les collèges et les lycées pour mettre en valeur et attirer les jeunes dans les filières de l'apprentissage. Pour cette rentrée 2023, les chiffres sont bons.

Au CFA BTP de la Sarthe, au Mans, il y aura cette année plus de 900 inscrits, soit une augmentation de plus de 8.5 %. "Dépasser les 900, ça fait plus de 15 ans que ça n'était pas arrivé", nous dit Alexandra Jourde, la directrice du CFA BTP de la Sarthe . Le centre était même descendu à 60 inscrits sur les années de crise, notamment en 2015. Il reste encore quelques places dans les filières électricité et carreleur.

Des candidatures refusées dans la filière automobile

Les chiffres sont bons également au CFA de la CCI (la Chambre de commerce Le Mans, Sarthe). Il y a 1.800 inscrits sur 42 diplômes. Les filières automobiles attirent de plus en plus. "On a été obligé de refuser des candidats dans la filière automobile", déclare christophe Albert. Des refus, car pas assez de places pour accueillir tout le monde et parallèlement, pas forcément tout le temps, les formateurs.

Les filières de l'automobile au CFA de la CCI de Le Mans SArthe sont très demandées © Radio France - Fabrice Marion

Des jeunes qui veulent être au plus près de leur futur métier

Elsa a 18 ans et vient de faire sa première journée d'apprentissage. Elle a signé un CAP en alternance avec le Spa des Océades à Sarge-lès-le Mans. Elle avait commencé des études en santé/social, mais elle a voulu se réorienter vers les métiers de l'esthétique et du bien-être. "Je suis très attirée par les massages et le bien-être. J'ai fait le choix de l'apprentissage car je pense que je vais apprendre mieux, et pus vite."

Pour ces deux premiers jours de formation, Elsa a déjà rencontré l'ensemble de l'équipe. Elle a également vu comment fonctionne le logiciel informatique pour la prise de rendez-vous. Enfin, elle a aussi testé le "Cellu M6" avec sa tutrice Anaïs et regardé comment se déroulaient quelques séances d'épilation.

Elsa (à gauche) qui vient de commencer son apprentissage au Spa des Océades à Sargé-lès-le Mans avec sa tutrice Anaïs © Radio France - Christelle Caillot

Un apprentissage pour décrocher un CDI

Romain fait aussi partie des nouveaux apprentis pour cette rentrée. Il a 23 ans et vient de signer un CAP couvreur avec une entreprise près de Conlie. Il a déjà fait plusieurs petits boulots dans le BTP, les services et même l'œnologie. En début d'année, il avait déjà travaillé dans une entreprise de couvreur, mais pour avoir un CDI, il lui fallait un diplôme. "Je préfère le faire en alternance, car on a à la fois la théorie au CFA et la pratique en entreprise".