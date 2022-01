Apprentissage : la filière boucherie se porte bien en Sarthe

Le concours des meilleurs apprentis bouchers s'est déroulé ce lundi au centre de formation des apprentis du Mans. Onze jeunes ont participé aux épreuves. A l'arrivée, c'est Maël Delujeau apprenti chez la boucherie charcuterie traiteur Doire à Changé qui a décroché le titre. Il participera le mois prochain aux épreuves régionales.

Une filière qui se porte bien

80% des apprentis qui ont fait leur apprentissage à l'Urma de la Sarthe, (le centre de formation des apprentis des métiers alimentaire) sont surs d'avoir un emploi à la fin de leur formation. Un métier dur mais qui paye bien selon la directrice du centre Séverine Blanquez.

Un jeune diplômé peut commencer sa carrière à 2.000 euros net.

Le métier de boucher attire encore les jeunes. En revanche, le centre a du mal à recruter sur la charcuterie, une filière qui a moins de demandes et qui a aussi de moins en moins de professionnels.

Maël Delujeau, (au centre) le meilleur apprenti boucher de la Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

Des jeunes qui on une véritable passion pour leur futur métier

Le concours du meilleur apprenti boucher s'est déroulé ce lundi dans les locaux de l'Urma de la Sarthe au Mans. L'examen a duré quatre heures. Quatre heures, durant lesquelles les élèves ont du découpé une épaule d'agneau, faire un rôti, des paupiettes, le tout dressé et décoré avec des petits légumes tranchés sur une table en marbre.

Sur les dix participants, c'est Maël Delujeau qui est arrivé premier. Il représentera la Sarthe pour le concours régional le mois prochain. Ce jeune homme de 16 ans fait son apprentissage chez la maison Doire à Changé près du Mans. Il a eu un véritable coup de cœur pour ce métier quand il a fait son stage de troisième dans une boucherie. Il rêve aujourd'hui d'ouvrir dans quelques années sa propre boutique.

Léa, la seule fille sur les 10 participants au concours du meilleur apprenti boucher; elle est arrivée 2ème © Radio France - Christelle Caillot

La filière boucherie de la Sarthe se porte bien et compte quelques filles. Elles représentent seulement 2% des effectifs et sont très motivées comme Léa. Cette jeune femme de 17 ans a eu elle aussi un déclic pour ce métier lors d'un stage. Elle est arrivée deuxième du concours ce lundi. Elle dit adorer trancher, et toucher la viande. Son travail préféré : la découpe !

L'Urma de la Sarthe, situé 187 rue Henri Champion au Mans organise ce samedi une journée portes-ouvertes de 9h à 19h. C'est le moment de s'inscrire pour la rentrée prochaine.