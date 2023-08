Apprentissage : "Une vraie revalorisation de ces cursus" se félicite la présidente de la Chambre de Métiers 86

L'apprentissage dans les métiers de l'artisanat attire de plus en plus

Il y a 200 000 apprentis partout en France dans l'artisanat, c'est du jamais vu. Il faut dire que l'apprentissage séduit de plus en plus. Pour nous en parler, Karine Desroses la présidente de la Chambre de Métiers de la Vienne était l'invitée de France Bleu Poitou ce mardi matin, jour de rentrée pour les élèves du CFA.

Le CFA de la Vienne obligé de refuser du monde

"On stagne au niveau du nombre d'apprentis pour la simple et bonne raison qu'on est complet, explique Karine Desroses. C'est-à-dire que comme l'année dernière et comme il y a deux ans, nous allons accueillir 1.000 élèves." Pour cette rentrée, il reste quelques places dans certaines formations, mais elles devraient vite trouver preneur. D'autres sont déjà complètes depuis le début de l'été. "Les plus demandées sont celles qui concernent l'alimentaire." Pour les jeunes qui ne peuvent pas être accueillis, ils sont réorientés vers d'autres centres suivant les places encore disponibles.

Il faut dire que depuis quelques années, l'apprentissage attire. "Il y a une vraie revalorisation de ces cursus. Le gouvernement a fait beaucoup dans ce sens. Depuis la pandémie aussi, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de l'apprentissage, l'intérêt de travailler juste après et il y a une revalorisation des métiers manuels." Karine Desroses constate également que la CFA accueille de plus en plus de jeunes en reconversion.