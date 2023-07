Après 36 ans de carrière, le directeur de l'école Mermoz à Orléans prend sa retraite

Les grandes vacances ont sonné pour les élèves de primaire et de maternelle ! Ce vendredi est le dernier jour de classe avant deux mois de vacances et c'est le dernier jour de travail pour le directeur de l'école Jean Mermoz à Orléans. A presque 62 ans, Christian Richard prend sa retraite. Il aura passé trente six ans dans cette école dont vingt-six ans en tant de que directeur.

Il aura donc effectué quasiment toute sa carrière dans cette école classée REP du quartier des Blossières qui compte aujourd'hui 295 élèves. Et à l'heure du départ, Christian Richard le concède "oui il y a un pincement au coeur de quitter les élèves, les collègues et ces locaux".

36 ans dans cette école dont 26 ans comme directeur

Après avoir enseigné au tout début de sa carrière sur l'Argonne et à Saint-Marceau, il était arrivé dans cette école Jean Mermoz en 1987. Au bout de dix ans, il devient directeur. Ce poste il l'occupait à temps plein dans cet établissement de 18 classes et à la tête d'une équipe de 35 personnes avec le personnel administratif et encadrant.

L'école Jean Mermoz du quartier des Blossières à Orléans compte près de 300 élèves - Lydie Lahaix

Christian Richard explique, "j'ai aimé travaillé avec les enfants et échanger avec les parents de ce quartier, monter des projets pédagogiques ensemble. J'ai toujours voulu que l'école soit agréable pour tous, que les parents comprennent ce que nous faisions et que les enfants aient envie de venir chaque jour".

Et les élèves que nous avons croisés dans l'école, ce mardi, le lui rendent bien. Les compliments pleuvent dans tous les sens, "c'est le meilleur ! il est drôle et il écoute souvent de la musique dans son bureau" dit en riant cet enfant de CM1, "il nous apprend à faire respecter l'ordre et il est toujours là pour nous écouter" ajoute sa camarade.

Christian Richard dans les couloirs de son école qu'il connait par coeur - Lydie Lahaix

Christian Richard écoute d'un air amusé, lui qui revendique sans problème d'être un peu "de la vieille école" en ce sens qu'il n'a jamais hésité à recadrer des enfants qui "mettent le bazar", dérangent leurs camarades et ont des comportements qui perturbent le travail scolaire.

Parmi ses collègues Sandra enseignante en CP salue un homme qu'elle va regretter, "un directeur disponible qui savait déléguer, qui était toujours de bonne humeur et toujours là pour nous". Mais c'est un changement dans la continuité qui aura lieu à la rentrée prochaine précise Pascal Hatton, enseignant dans l'école depuis vingt-cinq ans, il deviendra le nouveau directeur. "Le capitaine s'en va mais nous allons poursuivre son travail, avec les valeurs qu'il défend, une école où les élèves se sentent bien, où ils ont envie de venir apprendre et une école qui leur permet de réussir".

Un départ qui laisse un grand vide

A l'heure du bilan Christian Richard reconnait que ces dernières années d'une manière générale, l'école a changé. "Enseigner dans le premier degré c'est de plus en plus compliqué, nous manquons vraiment de moyens par rapport au secondaire" regrette celui pour qui travailler dans un quartier défavorisé était un véritable choix. "C'est l'essence même de mon métier, cela lui a donné encore plus de sens".

Des souvenirs il en a forcément plein la tête au moment de tourner la page, impossible de n'en citer qu'un ou deux. Christian Richard avoue qu'il apprécie particulièrement quand d'anciens élèves viennent le remercier de les avoir soutenus et poussés dans leurs études.

"Finalement je pars tranquillement sur la pointe des pieds" dit-il, fier de ce métier qu'il aimait par dessus tout, mais qui lui laissait peu de temps pour faire autre chose. Passionné de sport, il est ceinture noire de jujitsu, Christian Richard espère à l'avenir voyager plus souvent, "avec mon épouse nous aimons beaucoup découvrir les capitales des autres pays".

L'école Jean Mermoz aura un nouveau directeur à la rentrée de septembre - Lydie Lahaix

Quant à savoir ce qu'il fera début septembre le jour de la rentrée, il rigole. "Je viendrais dire bonjour à mes collègues derrière la fenêtre de l'école pour les faire bisquer ! Non plus sérieusement je serais sûrement chez moi tranquillement en train de lire".

En attendant aujourd'hui, à l'école Jean Mermoz des Blossières, au moment de se souhaiter de bonnes vacances, certains et ils seront nombreux, risquent bien d'essuyer une petite larme. Et à l'heure de ranger les trousses et les cartables, il y aura beaucoup d'émotion.