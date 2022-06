Après 40 ans d'attente, la construction du lycée démarre à Bourg Achard

Difficile encore d'imaginer à quoi ressemblera le lycée du Roumois avec cette botte de paille posée entre deux planches de bois. Heureusement, juste à côté, un écran projette des images, commentées par Christophe Bidaud, de l'agence rouennaise CBA. Le lycée aura la forme d'une boîte et l'architecte revendique cette simplicité : "La simplicité n'est pas un défaut en architecture. Quand on regarde le bâtiment du Louvre, c'est un bâtiment très simple. J'appelle ça des bâtiments classiques et notre lycée est un bâtiment classique."

Un bâtiment classique mais vertueux sur le plan environnemental, avec son ossature en bois et son isolation par la paille. Le bien être des élèves et des personnels a aussi été un critère important dans la conception du lycée, explique Christophe Bidaud : "D'abord, le bois, c'est chaleureux. Et puis, on a organisé les espaces internes pour faire en sorte de sublimer le site. L'atrium se déploie sur deux niveaux. On a des jeux de passerelles et énormément de lumière, grâce à des parties vitrées qui sont extrêmement généreuses pour un lycée."

Un lycée tourné vers les énergies innovantes

Trois bâtiments d'internat seront également construits sur le site, qui fait 4 hectares. Car l'établissement a la vocation d'accueillir 200 élèves du monde entier, scolarisés dans les lycées français de l'étranger. Le président de la Région Normandie Hervé Morin préfère d'ailleurs parler de campus, vu ce qui y sera proposé : "C'est un campus où on fera de la formation professionnelle. C'est un campus où on fera de l'enseignement supérieur. Et c'est un campus dans lequel on pourra accueillir des élèves issus des lycées français de l'étranger et qui donc donneront une ouverture."

Le lycée veut mettre aussi l'accent sur les formations liées aux énergies innovantes, comme l'éolien ou l'hydrogène vert. Pour Josette Simon, la maire de Bourg Achard, cette spécificité incitera certainement des familles à venir s'installer dans le Roumois : "Ces familles cherchent aussi des endroits de qualité pour que leurs enfants puissent découvrir des métiers, pourquoi pas se former et après voler de leurs propres ailes dans une carrière qu'ils auraient découverte ici."

Comme mauvais élève, je crois qu'on pouvait difficilement faire pire ! - Hervé Morin et ses souvenirs de lycée

Le lycée est attendu depuis 40 ans par les habitants. Comme dit Hervé Morin, "on va permettre aux 1.000 mômes du Roumois de ne plus avoir à faire deux heures de car par jour pour aller à l'école." Le président de Région se plaît à rappeler qu'il avait fait de ce lycée un engagement de campagne : "Il a fallu convaincre beaucoup de résistances. Tout le monde vous explique qu'il n'y a plus besoin de lycées en Normandie vu le déclin démographique. Mais le Roumois est la zone en Normandie qui gagne le plus d'habitants. Et c'était un engagement que j'avais pris en 2015. Comme quoi en politique, de temps à autres, on tient parole!"

Cette pose de la première paille est, poursuit-il tout sourire, "un bon moment dans la vie d'un élu". Bien meilleur que ses souvenirs de lycée : "Je n'étais pas un bon lycéen, moi! J'ai eu une adolescence très perturbée. J'ai découvert les voies de l'école après le bac. Comme mauvais élève, je crois qu'on pouvait difficilement faire pire!"

L'ouverture du lycée du Roumois est annoncée à la rentrée 2024.