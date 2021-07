Dernière journée de classe pour les élèves ce mardi 6 juillet et aussi pour le directeur de l'école primaire de Conty (Somme). Jean-Alain Decayeux part en retraite après 42 ans dans l'Education nationale, et au terme d'une année pour le moins compliquée à cause de la crise sanitaire.

Après 42 ans de carrière et trois confinements, cet enseignant picard part en retraite ce mardi

Plus que quelques heures avant la quille ! Après une année bouleversée par la crise sanitaire, dernier journée d'école ce mardi : les enfants et leurs enseignants seront en grandes vacances pour deux mois à compter de ce mardi soir. Une journée encore plus particulière pour les professeurs qui partent en retraite ce 6 juillet.

C'est le cas de Jean-Alain Decayeux, 60 ans, enseignant en CM2 et directeur de l'école primaire Germain Alix de Conty, au sud d'Amiens. A la sonnerie de 16 heures 30 cet après-midi, il va quitter l'Education nationale après 42 ans de carrière.

Et à quelques heures de ses "très grandes vacances", il est pour le moins chamboulé. "On passe un peu par tous les sentiments, assure Jean-Alain Decayeux derrière son bureau de directeur. On est content de partir, mais on a aussi une angoisse de partir. C'est 42 ans de notre vie qu'on laisse quand même !"

Classe de mer

Quarante-deux années et beaucoup de souvenirs et de projets. Comme cette classe de mer qu'il a initiée avec des collègues de l'école de Beaucamps-le-Vieux, dans le Vimeu, quelques années seulement après sa toute première nomination dans l'Education nationale.

"Nous sommes partis à trois enseignants, raconte-t-il comme si c'était hier. Pour la première fois, il a fallu convaincre les parents, la municipalité, l'inspection académique. On était les premiers à le faire et on en est revenus enchantés."

De Beaucamps-le-Vieux, à Quevauvillers, en passant par Poix-de-Picardie, jusqu'à Conty où il arrive il y a 17 ans, Jean-Alain Decayeux voit les réformes défiler, l'informatique arriver et son métier se transformer.

Jean-Alain Decayeux est arrivé à l'école primaire de Conty il y a 17 ans. © Radio France - Hélène Fromenty

"Au début de ma carrière, on envoyait des courriers postaux tous les jours, aujourd'hui c'est assez rare... Et puis il y a eu toutes les évolutions, comme l'arrivée des ordinateurs ou des tableaux numériques dans les classes. On ne peut que s'enrichir en connaissant d'autres choses !"

"Ça vaut le coup de venir travailler"

Malgré cette dernière année "très lourde" et "compliquée" à cause de l'épidémie, il aime son métier et dit aux professeurs qui débutent de s'accrocher.

"Il y a tellement de choses inattendues, tellement de belles choses dans la journée, que ça vaut le coup de venir travailler...même si ce n'est pas toujours facile. Je pense que j'ai fait ce métier avec passion, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait."

Forcément, partir en retraite dans ce contexte est un peu particulier. "On rêve tous de terminer autrement, sans les masques, sans les distances sanitaires et sans toutes les précautions que l'on doit prendre, affirme l'enseignant, légèrement frustré. Je me dis que c'est mieux que l'an dernier, que c'est peut-être moins bien que l'an prochain. Il faut espérer que ça évolue dans le bon sens."

Flash-mob et goûter

Pour le remercier ses élèves lui ont fait une surprise le weekend dernier : un flash-mob, une chorégraphie sur le terrain de sport de l'école. Pour cette dernière journée, il ne sait pas trop à quoi s'attendre, hormis un petit goûter dans sa classe. Et ensuite ?

"Je ne peux pas partir sans leur dire au revoir et puis on le fait chaque année de toutes manières, donc je vais passer dans classes. Cette fois il y aura peut-être un peu plus de larmes que d'habitude..."

Jean-Alain Decayeux devra aussi terminer de vider son bureau pour laisser sa place à la nouvelle directrice qui arrivera en septembre. Place ensuite à plein de nouveaux projets, à commencer par s'occuper de sa petite-fille et de son épouse, enseignante comme lui, mais en retraite depuis l'année passée.