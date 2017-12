Après consultation des parents d'élèves et des conseils d'école, la ville de Reims s'oriente vers un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018.

Reims, France

A une écrasante majorité les parents d'élèves souhaitent un retour à la semaine de quatre jours. 79% des parents interrogés souhaitent revenir au dispositif qui était en vigueur avant la réforme scolaire initiée en 2012 par Vincent Peillon, à l'époque ministre de l'Education nationale. La réforme avait été mise en place à Reims pour la rentrée 2014/2015.

Du côté des conseils des écoles, les pourcentages sont encore plus élevés. 95% des conseils d' écoles élémentaires et primaires se sont prononcés pour un retour à la semaine de quatre jours ( lundi-mardi-jeudi et vendredi).

56% des parents interrogés y voient l'occasion pour les enfants de se reposer le mercredi.

La ville de Reims avait distribué aux parents d'élèves un questionnaire en début d'année pour connaitre leur préférence. Ce retour à la semaine de quatre jours devrait se faire en septembre 2018. Une offre d'accueil en matinée, à midi et en fin de journée sera proposée par la ville.