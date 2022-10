Après l'agression d'une CPE au collège Stendhal, une partie du personnel en grève pour demander plus de moyens

C'est un collège toulousain qui a fait parler de lui il y a deux semaines : le collège Stendhal, quartier Bagatelle, où une une CPE a été rouée de coups par des élèves en voulant séparer deux collégiennes qui se bagarraient. Une partie du personnel était en grève, hier : 73% de la cinquantaine d'enseignants, les deux CPE et la totalité des dix surveillants.

Les grévistes se sont rassemblés devant l'établissement avec des parents et des élèves pour dénoncer un contexte éducatif qui se dégrade. L'établissement compte aujourd'hui l'équivalent d'une dizaine de surveillants et deux CPE à temps plein. Des effectifs insuffisants pour les grévistes qui demandent la création d'un poste de CPE et de deux postes de surveillant supplémentaires. Lionel Enjalran est l'un des professeurs mobilisés : "Le nombre d'élèves du collège est passé de 320 à 580 en cinq ans et on n'a eu qu'un surveillant supplémentaire. C'est compliqué d'assurer la sécurité dans ces conditions."

"La violence est quotidienne"

Sami Mecabih, surveillant au collège depuis février dernier, approuve : "Dans un collège REP+ la violence est quotidienne, c'est quelque chose de récurrent qu'on essaie de contenir, qu'on essaie d'encadrer. Mais ça reste très compliqué. J'ai peur que ce qu'il s'est passé avec la CPE se reproduise. Depuis, il y a eu un apaisement, mais je sais que c'est un cercle vicieux, que ça reviendra. Nous voulons pouvoir encadrer correctement les élèves pour éviter que ça se reproduise, parce qu'avec un encadrement suffisant, on peut vraiment empêcher ce genre de choses. Je vais donner un exemple lié à l'agencement du collège qui n'est pas du tout optimal : le midi pour aller à la cantine, des centaines d'élèves doivent traverser tout le bâtiment principal. Ca mobilise plus de cinq AED : il n'en reste qu'un ou deux dans la cour, ce n'est pas suffisant."

Sami Mecabih est assistant d'éducation au collège Stendhal © Radio France - Claudia Calmel

"On demande à ce que les particularités de l'établissement soient prises en compte"

Romain Bouvet est professeur d'histoire-géo au collège Stendhal depuis sept ans : "Nous sommes inquiets pour la sécurité des élèves et pour la sécurité des personnels. Quand on est confrontés à ce type de violence en début d'année, on de demande ce qu'il va se passer les mois suivants. Avec le climat actuel, beaucoup de tensions sociales et économiques entrent dans l'école : ça a forcément des incidences sur des gamins qui ont peut-être autre chose en tête quand ils arrivent. Nous ne demandons pas de traitement particulier, mais on demande à ce que les particularités de l'établissement soient prises en compte. A un moment donné, il faut arrêter de simplement regarder les chiffres qui rentrent dans des clous : il faut tenir compte de la spécificité des établissements."

Romain Bouvet, professeur d'histoire-géographie au collège Stendhal © Radio France - Claudia Calmel

Le mouvement se poursuit

Les enseignants ont décidé de reconduire la grève ce vendredi. L'équipe vie scolaire (qui comprend les surveillants et les CPE) reprendra le travail mais prévoit de nouveau de se mettre en grève lundi 10 octobre.

Le rectorat, contacté par France Bleu Occitanie, s'est exprimé par voie de communiqué. L’inspecteur d’académie de la Haute-Garonne dit être au courant des difficultés du collège Stendhal. Il précise que "l'établissement bénéficie de l'ensemble des moyens de l'Éducation prioritaire renforcée" et qu'"au regard de la situation, et afin d'accompagner encore mieux l'établissement, nous avons décidé d'ajouter des moyens et une aide supplémentaire : la dotation de l'établissement a été augmenté de 5h / semaine afin de permettre au chef d'établissement de monter avec ses équipes de nouveaux dispositifs au bénéfice des élèves. Une formation à la gestion de crise à destination des Assistants d'Education et des enseignants a été proposée et un inspecteur établissement et vie scolaire a été sollicité afin de poser un diagnostic et un accompagnement sur le fonctionnement de la vie scolaire."

Des enseignants interrogés par France Bleu Occitanie affirment que ces mesures ne sont pas des nouveautés et que ces propositions leur ont "déjà été faites lors d'une réunion la semaine dernière".