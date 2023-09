Après l'occupation de mars, le campus de la Victoire fait peau neuve pour la rentrée étudiante

Tout beau, tout neuf ! Le campus de la Victoire, qui accueille chaque année près de 5 000 étudiants en psychologie, sociologie, sciences de l’éducation et anthropologie, vient de rouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux en raison de son occupation en mars dernier lors du mouvement social contre la réforme des retraites. Les dégâts s'élevaient à près de 750 000 euros.

Le hall d'entrée refait à neuf. © Maxppp

Depuis début juin, 80 ouvriers se sont relayés pour remettre en état ce bâtiment inscrit aux Monuments Historiques avec notamment sa bibliothèque du XIXe siècle. Ce lundi, l'odeur du cirage est encore bien présente dans l'atrium, le hall d'entrée. Quelques mètres plus loin, il y a plus une trace de tags, de portes fracturées ou de bancs arrachés dans les deux amphis. Dean Lewis, le président de l'Université de Bordeaux : "On a un certain nombre de portes très vieilles qui ont dû être refaites. Il y a eu tout le décapage avec la remise en état de la même manière qu'avant les dégradations. C'est-à-dire même couleur, même vieillissement pour retrouver en l'état le site de la victoire".

700 000 euros pour mieux sécuriser les lieux

Ce sont donc des entreprises très spécialisés qui sont intervenus dans un laps de temps ultra-court. Malgré tout, il reste quelques stigmates et le chantier va encore durer plusieurs semaines. Mais peu importe pour Yanis, un étudiant : "C'est un soulagement pour les étudiants. On va retrouver notre campus. On va pouvoir revenir étudier, se rencontrer, se parler."

Un amphi du campus de la Victoire après nettoyage. © Maxppp

En revanche, les logements de fonction du dernier étage ont été pour l'instant condamnées pour bloquer l'accès au toit. Avec deux occupations en 5 ans, la sécurité est aussi un vrai enjeu pour Dean Lewis : "On est en train de voir pour mettre en place un plan de sécurisation. On va rajouter des éléments notamment des grilles pour fermer certaines parties du site en cas de nouvelles occupations." Et pour ça, 700 000 euros vont être investis par l'Université sur les trois prochaines années.