Après la fermeture d'une classe, les parents d'élèves d'une école niçoise ne décolèrent pas

Nice, France

Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'Estelle, une maman d'élève a appris la nouvelle. En voyant les listes des classes affichées devant l'école de la Gairautine, elle ne décolère pas. "On aurait aimé l'apprendre autrement qu'en arrivant devant le tableau d'affichage le lendemain de la rentrée. Ma fille m'a dit qu'elle avait l'impression de faire une deuxième rentrée", raconte-t-elle. L'école comptait quatre classes l'année dernière, elle n'en a plus que trois: une classe de maternelle et CP, une classe à double niveaux du CE1 au CE2 et une classe à triple niveaux du CE2 au CM1.

Un problème d'effectifs

Depuis cette suppression de classe, la semaine de la rentrée, les parents d'élèves considèrent que les classes sont surchargées. "Une classe à trente à double niveaux? C'est juste complètement dingue", s'alarme Jean, le papa d'une fille de la classe des CE1/CE2. De son côté, l'inspection académique explique la fermeture de classe par le fait que les effectifs de l'école de la Gairautine étaient trop faibles par rapport à la moyenne du département des Alpes Maritimes.

Pour faire entendre leur voix, les parents d'élèves comptent manifester devant l'école mardi 10 septembre à 8h15. Leur pétition, qui demande la réouverture immédiate de la classe a été signée par 70 personnes pour l'instant.

Dans tout le département des Alpes-Maritimes, il y a eu 7 ouvertures et une fermeture de classe (celle de l'école de la Gairautine).