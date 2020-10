Après le confinement, l'aide aux devoirs cartonne dans l'académie de Limoges

Lancé en 2017, le dispositif "devoirs faits" atteint un pic cette année. Proposé dans tous les collèges, pour aider les élèves à faire leurs devoirs, il est même victime de son succès, face aux besoins qui ont explosé suite au confinement. Dans le collège Maryse Bastié de Nantiat, par exemple, plus de la moitié des 420 élèves se sont inscrits cette année. Ça représente une hausse de 67% par rapport à l'année précédente. Résultat : malgré un emploi du temps assoupli au maximum, pour pouvoir transformer chaque heure libre en heure de "devoirs faits", l'établissement n'a pas encore réussi à satisfaire toutes les demandes.

Des milliers d'heures supplémentaires pour financer l'accompagnement des élèves

Dans le contexte très particulier de cette rentrée 2020, qui intervient après une fermeture des établissements scolaires de trois mois au printemps, l'académie de Limoges a obtenu un crédit supplémentaire de 8.600 heures, pour financer les différents dispositifs d'accompagnement des élèves de collèges et lycées. Le rectorat précise que tous ces crédits n'ont pas encore été attribués. Les établissements qui en font la demande devraient donc prochainement toucher une rallonge. Reste à savoir s'il y aura suffisamment de volontaires chez les enseignants et surveillants pour faire des heures supplémentaires.

Les élèves et leurs parents en redemandent

Au collège de Nantiat, la plus forte demande émane des élèves de 6ème cette année. Ou peut-être plutôt de leurs parents, corrige Caroline Drieux, professeur de technologie et coordinatrice du dispositif "Devoirs faits" dans l'établissement. "Ce qui inquiète les parents et les enfants c'est cette période de confinement où ils ont eu l'impression de moins travailler ou de moins acquérir les compétences."

Faire les devoirs à plusieurs et avec l'aide des enseignants, c'est vraiment mieux pour les élèves inscrits aux "devoirs faits", au collège de Nantiat. © Radio France - Nathalie Col

Orlane, élève de 6ème, confirme avoir été poussée à s'inscrire par sa mère, mais finalement elle est ravie. "Faire les devoirs avec des enseignants qui peuvent nous aider c'est mieux, parce que des fois nos parents ne savent pas tout !" Pour Kylian, en 4ème, ça permet aussi d'être plus tranquille en rentrant à la maison. Il participe aux "devoirs faits" pour la troisième année, avec aussi un besoin plus fort de se rassurer cette année. "Ça me permet de revoir un peu ce que j'ai pu rater pendant le confinement parce que c'était un peu compliqué, surtout en français."

"Les effets se ressentent sur les résultats" - Manuel Riché, professeur au collège de Nantiat

Ces efforts sont payants selon Manuel Riché, un professeur d'histoire-géographie qui s'est porté volontaire pour encadrer quelques heures de "devoirs faits". Selon lui, ça se mesure clairement sur les résultats des élèves qui ont participé au dispositif ces dernières années. Il y trouve aussi un autre intérêt, pour lui comme pour les enfants : celui de changer le regard et les relations entre les enseignants et les élèves. "En les voyants faire leurs devoirs, _je comprends un peu mieux certaines de leurs difficultés_, parfois aussi certaines qualités ou compétences que je n'utilise pas seulement en cours." En retour, il a le sentiment que les élèves le voient davantage "comme quelqu'un qui peut les aider, beaucoup plus que pour les contrôler."