Après le suicide d'une directrice d'école, six rassemblements organisés en Sarthe

Sarthe, France

De très nombreux hommages sont prévus partout en France ce jeudi 3 octobre 2019, jour des obsèques de Christine Renon, cette directrice d'école maternelle dont le corps sans vie a été découvert le 23 septembre dernier dans le hall de son établissement à Pantin (Seine-Saint-Denis). En Sarthe, pas moins de six rassemblements sont organisés à 17H30 (voir la liste en bas de l'article).

Dans un courrier envoyé juste avant de mettre fin à ses jours à son syndicat SNUipp-FSU 93 et à ses collègues directeurs d'école de Pantin, Christine Renon avait décrit ses conditions de travail de plus en plus difficiles, l'ayant conduite à l'épuisement professionnel : "Je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement trois semaines de rentrée". Pour le syndicat SNUipp-FSU, le geste désespéré de Christine Renon "a mis en lumière la souffrance des personnels des écoles publiques".

Les rassemblements en Sarthe