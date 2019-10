Après le suicide d'une directrice, des enseignants de Savoie crient leur mal-être : "C'est l'institution qui nous tue."

Chambéry, France

A midi, à Chambéry, à l'appel du syndicat SNUIPP, ils étaient une soixantaine d'enseignants, regroupés devant le siège de l'inspection d'académie. Ils ont placardé de grandes affiches de deuil. Les enseignants ont lu la lettre écrite par la directrice, Christine Renon, juste avant son suicide. Beaucoup dans l'assistance n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ils ont applaudi pendant une minute en hommage à celle qui a décrit leur quotidien dans ses derniers mots.

Lecture de la lettre de la directrice. © Radio France - Christophe Van Veen

De la colère

"De la tristesse et de la colère !" résume Benoit Martin, enseignant en CM1 à l'école Simone Weil à Chambéry. Il est aussi directeur d'école : "Depuis que j'ai appris ce suicide, je ne décolère pas. C'est l'institution qui l'a tuée. Sa lettre ne laisse aucun doute. L'institution tue l'École et ceux qui y travaillent. Cela fait des années qu'on alerte."

Benoît Martin dispose d'une journée par semaine pour se consacrer à la direction de deux cents élèves et d'une quinzaine de professeurs. "Impossible !" Comme tous ses collègues il déplore la suppression des aides, pour être déchargé d'autres jours par des remplacement. Il est ébranlé par l'attitude de l'Éducation Nationale. "Je ne pensais pas que c'était à ce point. Je n'ai reçu aucun message apaisant après le suicide de notre collègue. De personne. Ni de l'inspection, ni du rectorat, ni du ministère. On est humain quand même !"

Se taire et subir ?

Corinne a 32 ans d'expérience. Elle enseigne et dirige une toute petite école de Maurienne. Elle ne veut pas nous dire où précisément. "On a la trouille. On n'a pas le droit de critiquer l'institution. Il faut subir des injonctions dans tous les sens en permanence, et se taire. On en a marre ! La lettre de Christine Renon, elle nous a parlé à tous. Trop c'est trop ! Il faut arrêter de nous faire faire des tâches chronophages qui ne servent à rien, à remplir des tableaux que personne ne lit !"

C'est Corinne qui a lu la lettre de la directrice et qui a fini en larmes. Elle s'est mise en grève aujourd'hui en mémoire de sa collègue, en espérant une réponse d'un ministère qui semble avoir du mal à entendre sa souffrance.