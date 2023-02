Suicide de Lucas : le Ministre de l'Education veut sensibiliser contre l'homophobie

Le Ministre de l'Education nationale veut s'attaquer à l'homophobie à l'école. Pap Ndiaye l'a annoncé, mercredi 1er février, presque un mois après le suicide du collégien Lucas, scolarisé à Golbey, dans les Vosges. Sa mort, le 7 janvier dernier, a ému la France entière : d'après sa famille l'adolescent de treize ans souffrait de harcèlement scolaire et d'homophobie.

Dans un entretien publié mercredi sur le site internet du magazine LGBTQ+ Têtu, Pap Ndiaye dit vouloir lancer en mai une campagne de sensibilisation contre l'homophobie à l'école, axée sur l'accueil des élèves LGBT+. "Nous savons que par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves gays et lesbiennes ont quatre fois plus de risques de faire une tentative de suicide, quand c'est onze fois plus pour les jeunes transsexuels. Nous devons améliorer leur accueil en s'attaquant encore plus fortement aux situations de moqueries, de violences et de harcèlement".

"Généraliser dans toutes les académies des observatoires des LGBT phobies"

"Je veux être le ministre qui fera franchir une étape décisive dans la prise en compte des personnes LGBT+. C'est pour cela que j'ai décidé de généraliser dans toutes les académies des observatoires des LGBTphobies", ajoute le Ministre. Sa mère a estimé lundi que le harcèlement subi par son fils en raison de son homosexualité avait clairement été "l'élément déclencheur" dans son passage à l'acte.

Concernant l'enquête, quatre collégiens soupçonnés d'avoir harcelé Lucas seront prochainement jugés par le tribunal pour enfants d'Epinal .

