Après le Vigan, la nuit du droit et le harcèlement scolaire à Alès

La 3e Nuit du droit à l'espace Cazot à Alès (Gard) ce mercredi (17h30-20h). Le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire ont été retenus cette année par la juridiction alésienne. Thèmes qui ont également été abordés hier devant une centaine de collégiens et lycéens à la cité scolaire André Chamson du Vigan. Associatifs, avocats, gendarmes ou enseignants ont pu répondre aux questions des jeunes avec l'idée de leur indiquer des interlocuteurs en cas de harcèlement (ambassadeur harcèlement-Vie scolaire-parents-enseignants).

Harcelé à cause de sa différence

Lucas 17 ans, en classe de terminale ESE (Sciences économiques et sociales) à la cité scolaire André Chamson du Vigan (Gard) a été harcelé dès son plus jeune âge. "Au primaire déjà et cela a continué même jusqu'en seconde, puis ça s'est arrêté". Harcelé pour sa "différence", courageusement il assume au micro de France Bleu Gard Lozère, "je suis homosexuel et j'ai été rejeté à ce titre". Un conseil pour ceux ou celles de ses camarades victimes à leur tour ? "on ne vit pas pour les autres mais pour soi"

Un lieu d'accueil et d'écoute à Nîmes

Parmi les intervenants à cette nuit du droit viganaise, l'association Alphé (Association pour la prévention du harcèlement à l'école). 10 ans que ces membres - dont Gabriella Cairo - ouvre à lutter contre ce phénomène. "Il y a 10 ans, quand on a parlé de nous, on ne nous écoutait pas". Les années lui ont donné raison. Intervention dans les établissements, entretien personnalisé, le travail au quotidien de l'association nîmoise. Elle ouvre très prochainement -Park Kennedy, 285 rue Gille Roberval - un lieu dédié.

