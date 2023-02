"Après les fermetures de classes, on craint la disparition d'écoles" affirment les Maires ruraux de la Vienne

Les services de l'Académie de Poitiers l'ont annoncé il y a plusieurs semaines maintenant : pour la rentrée 2023/2024, ils prévoient 46 fermetures de classes pour 15 ouvertures. Tout cela devrait être précisé dans la journée ce lundi 27 février lors d'une réunion entre la direction académique et des syndicats enseignants. Mais l'association des Maires ruraux de la Vienne demande un moratoire contre ces fermetures, car les deux tiers concernent des villages de la Vienne.

ⓘ Publicité

"L'école, c'est le poumon d'un village", affirme Cyril Cibert, maire de Chenevelles

"On se dirige vers la fin des Regroupement Pédagogique Intercommunaux (RPI), on le sait", s'alarme le président de l'association des Maires ruraux de la Vienne, Cyril Cibert. "La situation particulière du milieu rurale n'est pas prise en compte dans cette carte scolaire. On commence par une classe fermée, puis une deuxième, puis c'est la disparition d'un établissement".

L'association dénonce aussi la méthode du rectorat. "On a juste reçu un coup de fil, pas de débat, pas de discussions possibles", s'étonne-t-il sur France Bleu. "Nous avons donc publié un moratoire la semaine dernière, mais pour l'instant pas la moindre réponse. Pas de réponse non plus face aux manifestations devant certaines écoles." Cyril Cibert sera reçu ce mardi par le rectorat. La carte scolaire sera définitivement actée lors du Conseil départemental de l’Education Nationale (CDEN 86) le 6 mars.