Après plus d'un mois d'enseignement à distance, quel bilan pour le lycée franco-allemand de Sarrebrück ?

En France, les établissements scolaires ont échappé, une nouvelle fois, à la fermeture. Mais en Allemagne, les établissements scolaires sont fermés quasiment à 100% depuis la mi-décembre. Au lycée franco-allemand de Sarrebrück, l'équipe pédagogique doit composer avec la réglementation allemande, dont elle dépend, et le fait qu'une partie des élèves sont français. Ici, on compte un peu plus d'un millier d'élèves, dont seulement un peu plus de 10% sont présents en ce moment (les terminales et les élèves de sixième dont les parents ne peuvent pas faire autrement).

Reproduire "le bain de langues quotidien"

Les enseignements se font donc à distance dans leur majorité, avec toute la complexité que cela implique, surtout qu'une partie des élèves n'est pas encore bilingue. Clarit Alofs, la proviseure, explique comment s'organisent les enseignants pour reproduire le "bain de langues quotidien" dont bénéficient normalement les élèves : "ils proposent des films, des extraits radios, et ce temps d'immersion, extrêmement important, doit aussi avoir lieu à la maison. C'est vrai que pour certains élèves, cela fonctionne bien, mais pour d'autres, c'est plus difficile."

On est plus motivé pour parler la langue de l'autre quand ce n'est pas uniquement en cours, mais que c'est aussi à la cantine, dans la cour de récré"

Le problème avec l'enseignement à distance, notamment pour l'apprentissage des langues, c'est que toute la partie "sociabilisation" des élèves disparaît. Et c'est compliqué notamment pour les débutants : "On est plus motivé pour parler la langue de l'autre quand ce n'est pas uniquement en cours, mais que c'est aussi à la cantine, dans la cour de récré... Ce temps-là est moins présent, or les élèves sont parfois timides pour s'exprimer et ont du mal à contacter des camarades qui parlent l'autre langue. C'est vraiment l'un des défis de l'enseignement à distance", détaille Clarit Alofs qui conclue : "Tout le monde fait vraiment de son mieux, mais on ne pourra mesurer les conséquences qu'après la crise."

En ce qui concerne le bac, les élèves du LFA passent l'Abibac, le bac franco-allemand, qui a des règles spécifiques par rapport au bac français et à l'abitur allemand (par exemple, l'année dernière, les épreuves ont eu lieu en présentiel). En Allemagne, les établissements scolaires restent fermés au moins jusqu'à mi-février.