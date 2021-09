Après quatre ans sans école, le village de Saint-Loup s'apprête à accueillir un nouvel établissement

À une quinzaine de kilomètres de Saint-Jean d'Angély, le village de Saint-Loup n'a plus d'école depuis quatre ans. À la rentrée, un établissement alternatif doit ouvrir. Si d'ici le 14 septembre le rectorat ne s'oppose pas à son ouverture, 45 places seront ouvertes, de la maternelle au collège.

Émilie Beaulieu est la nouvelle directrice de l'école La Clé des Champs, à Saint-Loup de Saintonge. Son enseignement est basé sur une pédagogie multiple, imprégnée des méthodes Montessori et Freinet.

À une quinzaine de kilomètres de Saint-Jean d'Angély, le village de Saint-Loup n'a plus d'école depuis quatre ans. À la rentrée, un établissement alternatif doit ouvrir. Grâce à plusieurs pédagogies, dont les méthodes Montessori et Freinet, l'établissement cherche à stimuler l'autonomie des enfants, tout en s'adaptant aux particularités de chacun. Si d'ici le 14 septembre le rectorat ne s'oppose pas à son ouverture, 45 places seront ouvertes, de la maternelle au collège.

Quatre ans sans rentrée scolaire

Les livres et les craies sont éparpillés dans la classe, à l'école communale de Saint-Loup. Bientôt, les enfants devraient aussi réinvestir les lieux. Mais la bonne nouvelle n'a pas encore fait le tour du village de 300 habitants...

« Ça va peut-être redynamiser le village et donner aux jeunes l'envie de rejoindre Saint-Loup ! », Anne-François, Lupéenne

La nouvelle école doit réinvestir les locaux de l'école municipale « La Clé des Champs ». Le nom sera aussi conservé. © Radio France - Héloïse Décarre

Renée Bonneau, la maire de Saint-Loup, soutient le projet d'école alternative depuis ses débuts :

« Ça va être la quatrième année scolaire sans élèves... On était la seule école avec une classe unique, et du fait de la baisse des effectifs on était condamnés à la fermeture »

L'ouverture conditionnée à l'accord du rectorat

Le projet est porté depuis trois ans par Kinta Audrain, professeure de cirque. Elle le confirme : la demande est bien là. Une dizaine d'élèves sont déjà inscrits :

« Certains viennent de la commune, et il y en a qui viennent d'ailleurs : ils sont prêts à faire presque une demi-heure de route pour venir ici ! Déjà parce que c'est une pédagogie différente, mais aussi parce qu'il y a les trois niveaux : maternelle, primaire et collège »

L'initiatrice du projet, ainsi que les deux enseignantes de l'école, n'attendent maintenant que le feu vert du rectorat pour pouvoir accueillir les enfants. En attendant la validation des autorités, les inscriptions sont ouvertes. Coût à l'année : 2650 euros.