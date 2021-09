Après Tokyo et avant Paris 2024, les Jeux olympiques ont lieu à Gisacum

Des sourires démasqués, des rires, des cris, jusqu'à la fin de la semaine, 160 écoliers et près de 600 collégiens d’Évreux et de ses environs participent à la semaine des Olympiades sur le site gallo-romain de Gisacum organisée dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire. Pendant une journée, ils s'essaient à différentes activités, "un temps avec de activités à dominante athlétique et un deuxième temps avec la société Acta qui encadre les enfants sur la connaissance des sports antiques" détaille Olivier Hurel, le délégué départemental de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Biathlon, course, lancers de disque ou de javelot, découverte de la boxe, c'est toute une palanquée d'activités qui s'offre aux jeunes sportifs.

C'est avec ce type de gant que les Grecs ou les Romains pratiquaient la boxe © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - La semaine des Olympiades de Gisacum Copier

Les enfants s'en donnent à cœur joie mais reconnaissent que les activités sportives, telles que pratiquées dans l'Antiquité, étaient beaucoup plus fatigantes, "c'est dur mais en même temps, c'est intéressant de découvrir" analyse Eva. Le lancer de javelot, la course et le pistolet laser, "il faut être patient et en même temps tu es essoufflé", ont eu leurs préférences.

Beaucoup de succès pour le stand de pistolet laser © Radio France - Laurent Philippot

La course, c'est bien, mais ça donne soif © Radio France - Laurent Philippot

Ambroise Chevalier, à l'atelier javelot, explique aux enfants : "sur le site d'Olympie, on a fait des fouilles et retrouvé une pointe en bronze. Là, c'est une reconstitution". Le site de Gisacum est ouvert en accès libre ce mercredi à 16h30 découvrir "Les athlètes de l'Antiquité", le spectacle de la compagnie Acta Archéo. Les membres d'Acta feront des démonstrations et répondront à vos questions sur la pratique sportive dans l'Antiquité.

Initiation au javelot avec des pointes en forme de pyramide © Radio France - Laurent Philippot

Sur le terrain, des professeurs d'éducation physique et sportive, bien sûr, en survêtement, bien sûr mais pas seulement. Des profs de français, de latin, d'histoire-géographie ou de mathématiques sont conviés, "la professeur de mathématiques du collège de Navarre a prévu des exercices sur le lancer du disque" explique Hervé Josquin, le le directeur départemental de l'Union nationale du sport scolaire dans l'Eure, "c'est intéressant parce que c'est une journée transversale".

Des graines de champions ?

Il est trop tôt pour repérer si, parmi les jeunes présents, certains auront la chance de participer aux Jeux Olympiques à Brisbane (Australie) en 2032 et "ce n'est pas le but" confie Alexis Berchid, professeur d'éducation physique et sportive au collège Politzer d’Évreux. Cette journée est là pour donner le goût du sport mais pas seulement : "On a une double finalité, faire faire de la pratique physique et aussi l'apprentissage de la vie associative" détaille Hervé Josquin.

L'UNSS sert de tremplin vers les clubs. On est complètement dans la préparation de nos futurs champions - Hervé Josquin

Le département de l'Eure est labellisé Terres de Jeux 2024.