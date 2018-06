C'était la mesure-phare de la dernière rentrée scolaire : la création de classes à effectifs restreints (pas plus de 12) pour les CP des zones REP+. A l'école Frontenac, quatre classes ont bénéficié du dispositif, à la grande joie des enfants et des enseignants.

Châteauroux, France

L'école Frontenac est située au cœur du quartier St-Jean à Châteauroux, un quartier dit défavorisé, classé REP+ par l'Education nationale. A ce titre, elle bénéficie depuis le début de l'année scolaire du dispositif des classes dédoublées : au lieu de deux classes de CP, elle en compte quatre, avec des effectifs réduits, pas plus de douze élèves.

Douze, c'est le nombre d'élèves que compte la classe de Christèle Le Rale. Ce matin, elle leur fait faire des maths selon la méthode dite de Singapour, une méthode innovante : « On part de situations concrètes, ce qui permet aux enfants de mieux comprendre les mathématiques et de leur donner du sens. » Exemple avec cet exercice, dont l'énoncé indique qu'un enfant a douze pommes, quatre sont rouges, combien sont vertes ? Pour aider ses élèves, Christèle les encourage à utiliser des briques de couleur. Elle les fait aussi travailler sur les notions d'addition et de soustraction.

Les mathématiques étaient au programme de la matinée © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un climat plus serein

Il n'y a pas que les méthodes qui changent dans une classe à douze. L'enseignante castelroussine se félicite de pouvoir consacrer plus de temps à chacun : « le climat est beaucoup plus serein, les enfants sont plus à l’aise, on est plus proches d’eux. A la fin de la journée, on se sent bien parce qu’on a pu s’occuper de chacun. » L'an passé, Christèle travaillait à mi-temps dans une classe de CP comprenant une vingtaine d'élèves, selon elle la différence est flagrante : « un enfant qui a des difficultés dans une classe à douze, il est encore sur le navire alors que dans une classe à 20-25, le pauvre, il est plutôt largué. »

22 classes concernées dès la rentrée

Pour pouvoir ouvrir ces classes supplémentaires, l'inspection académique a pioché dans les effectifs affectés jusqu'ici au dispositif « Plus de maîtres que de classes ». Dès la rentrée prochaine, la formule sera étendue aux classes de CE1 des zones REP+ mais aussi aux CP des zones REP. Il concernera 22 classes au total dans l'Indre, contre neuf cette année.

Les écoles concernées par le dispositif des classes dédoublées à la rentrée 2018 dans l'Indre : à Châteauroux, l'école Frontenac (4 CP, 4 CE1), l'école Michelet (3 CP, 2 CE1), l'école Buffon (2 CP, 1 CP-CE1, 1 CE1). A Issoudun, l'école St-Exupéry (2 CP, 1 CP-CE1, 2 CE1).