Après une semaine de grève, la rectrice attendue à la cité scolaire de La Souterraine samedi

Après quatre jours de grève à la cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine, la rectrice va finalement venir sur place samedi matin à l'occasion des portes ouvertes. C'est ce qu'annonce sur France Bleu Creuse Laurence Pache, professeure de philosophie et membre du collectif "Raymond en colère".

La venue de la rectrice était une demande des enseignants, qui ont cessé le travail lundi 31 janvier après un énième départ dans l'équipe de direction. Le proviseur a jeté l'éponge, "le troisième burn-out depuis le début de l'année", soupire Laurence Pache.

"Du bricolage et du rafistolage en urgence"

Le collectif a obtenu plusieurs engagements écrits de la rectrice. Outre l'annonce de l'arrivée d'un proviseur par intérim et d'une CPE, les enseignants ont obtenu le recrutement d'un surveillant et d'un secrétaire remplaçant. La rectrice s'est aussi engagée à pourvoir à temps complet le poste de directeur des SEGPA à la rentrée prochaine, et de recruter un titulaire pour le poste de chef des travaux qui organise la section arts appliqués.

Ce sont de bonnes nouvelles pour le collectif "Raymond en colère", "mais pour nous c'est encore du bricolage et du rafistolage en urgence", explique Laurence Pache. Elle espère la pérennisation des postes. "On crie dans le désert depuis septembre pour demander simplement de travailler correctement."