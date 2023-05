Ardèche : 1.500 jours d'école non remplacés depuis le début de l'année scolaire

Au Cheylard, à l'école publique, cela fait bientôt deux mois que la directrice est en arrêt maladie. Dans sa fonction de directrice elle a été remplacée par un des collègues de l'école - une charge supplémentaire - mais dans sa fonction de professeure de la classe de CM1 les lundi et mardi, elle n'est pas toujours remplacée. "Environ un remplacement sur deux est assuré" affirme Béatrice Morello-Hubac, professeure des écoles au Cheylard, mais aussi déléguée des personnels pour le SNUipp en Ardèche. Depuis le début de l'année 96 heures de cours n'ont pas été remplacées sur cette école à six classes : l'équivalent d'un mois complet de classe en semaine de quatre jours.

La directrice ne reviendra pas de son congé maladie cette année, et rien ne dit qu'elle sera mieux remplacée sur les deux prochains mois. Alors, les parents d'élèves ont lancé une bouteille à la mer. Au balcon de l'école, ils ont déployé une banderole : 'élèves de CM1 recherchent enseignant, poste à 50% lundi, mardi'. Car même quand l'institutrice est remplacée, ce n'est pas toujours par la même personne. "Quand même les enfants vous disent qu'ils en ont marre, que ça change tout le temps, il faut agir", souffle une maman d'élève, "il n'y a pas de continuité pédagogique". Quand la professeure de CM1 n'est pas remplacée, sa fille passe la journée dans une autre classe. "On travaille, mon mari et moi, on n'a pas le choix, on se dit que ça la fait réviser. Mais ça ne remplace pas une journée de cours, et ça surcharge les autres classes."

La banderole accrochée devant l'école du Cheylard © Radio France - Alexandre Berthaud

Selon le SNUipp, la situation n'est malheureusement pas propre à l'école du Cheylard. Ainsi, depuis le début de l'année, 1.500 jours d'école n'auraient pas été remplacés, selon le syndicat. "Il manque au moins dix instituteurs qui tournent sur les postes de remplaçants", estime Béatrice Morello-Hubac. "L'inspection académique nous dit que 9% des effectifs sont des remplaçants, et que c'est une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser", ajoute-t-elle. L'emplacement géographique du Cheylard n'aide évidemment pas, mais selon elle les problèmes de remplacement des professeurs ont lieu partout dans le pays.