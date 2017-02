Ardèche : 24 fermetures et 11 ouvertures de classes à la prochaine rentrée

Il y aura 24 fermetures et 11 ouvertures de classes à la rentrée prochaine en Ardèche. Cette carte scolaire a été validée, ce jeudi, par le comité départemental de l'éducation nationale réuni à la Préfecture de l'Ardèche à Privas.

Il y aura 24 fermetures et 11 ouvertures de classes à la rentrée prochaine en Ardèche. C'est la carte scolaire qui a été validée, ce jeudi, par le comité départemental de l'éducation nationale (CDEN) réuni à la Préfecture de l'Ardèche à Privas.

Une centaine de manifestants devant la Préfecture de l'Ardèche

Une centaine de personnes (élus, parents-d'élèves, enfants et enseignants) concernées par les fermetures de classes ont manifesté, ce jeudi, sous les fenêtres de la Préfecture de l'Ardèche. Les manifestants venaient des écoles de Soyons, Cruas, Lagorce ou encore Chassiers. "Les effectifs vont exploser, ce n'est pas bon pour la qualité de l'enseignement, pour nos enfants qui sont les adultes de demain" explique Emilie, dont le petit garçon de cinq ans est élève à l'école maternelle Cruas qui va perdre une classe.

"28 élèves par classe c'est trop pour bien travailler !"

#Ardèche : une centaine de parents d'élèves et leurs enfants manifestent devant la Préfecture à #Privas contre les fermetures de classes. pic.twitter.com/4Q6VgRBCUl — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) February 9, 2017

24 fermetures de classes

Voici la liste des écoles qui vont perdre une classe à la prochaine rentrée :

Ecoles maternelles : Cruas, Davézieux, La Voulte-sur-Rhône centre.

Ecoles élémentaires (du CP au CM2) : Annonay Van Gogh, Flaviac, Ruoms, Saint-Agrève.

Ecole primaires (de la maternelle au CM2) : Alissas, Andance, Annonay Bernaudin, Chassiers, Coux village, Lagorce, Largentière, Meyras, Orgnac-l’Aven, Roiffieux, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Montan, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Soyons, Ucel le Pont, Vernosc-lès-Anonnay, Vion.

11 ouvertures de classes

Les écoles qui vont avoir une ouverture de classe à la prochaine rentrée : Aubenas Beausoleil élémentaire, Aubenas le Pont élémentaire, Boulieu-lès-Annonay primaire, Cornas maternelle, Cruas élémentaire, Guilherand-Granges Provence élémentaire, Peaugres, Le Pouzin élémentaire, Rompon, Saint-Germain primaire, Vinezac primaire.

Un nouveau dispositif de "co-enseignement" en milieu rural

Le directeur académique de l'Ardèche assume ses choix concernant cette carte scolaire. "C'est déjà bien d'avoir un poste supplémentaire et de ne pas en perdre alors qu'il y aura 96 élèves en moins à la prochaine rentrée" insiste Christophe Mauny.

Il rappelle que cinq postes d'instituteurs sont prévus, en renfort, dans des zones rurales, à Saint Sauveur de Montagut, Saint Pons, Saint Etienne de Serre, Mariac et Le Cheylard. Ce dispositif s'appelle "la convention ruralité. Il fait partie du "co-enseignement" mis en avant par la direction académique de l'Ardèche. Six autres écoles ardéchoises vont y participer. Celles-là vont perdre une classe, suite à la baisse des effectifs mais vont garder deux enseignants qui pourront travailler en groupes ou mettre en place des ateliers. Les écoles de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Cierge-la-serre, Chalencon, Saint-Jeure-d'Ay, Peyraud et Colombier-le-Jeune sont concernées. Ce dispositid de "co-enseignement" sera donc mis en place dans onze écoles ardéchoises à la prochaine rentrée.

Ouverture de 3 classes ULIS

Trois classes ULIS, pour accueillir des élèves souffrant de handicap, vont être ouvertes à l'école élémentaire du Pouzin, l'école élémentaire Frayol au Teil et à l'école élémentaire Jean moulin à Annonay. Trois postes seront créés à l'école Van Gogh et l'école Malleval d'Annonay et sur Bourg-Saint-Andéol sud pour mieux encadrer les élèves en difficulté.

Des ajustements de cette carte scolaire en Ardèche pourront avoir lieu en juin et en septembre prochain.