Ardèche : une plateforme internet avec 300 offres de stage de 3ème

C'est souvent compliqué pour les parents de trouver un stage de 3ème pour leurs enfants. Il faut trouver le secteur d'activité qui leur plaît, pas trop loin du domicile et affronter les refus. Le département de l'Ardèche, comme s'y était engagé Olivier Amrane, président (LR) du conseil départemental lors de sa campagne électorale, lance une plateforme qui recense les stages de 3ème en Ardèche.

Sur monstagede3e.ardeche.fr , le département répertorie les entreprises qui sont prêtes à accueillir des jeunes pendant une semaine. Le département a travaillé en amont avec la fédération du bâtiment, les artisans de la CAPEB, la chambre d'agriculture pour dénicher des offres de stage. Résultat : 300 offres qui sont déjà mises en ligne. Pour chaque offre, il y a un descriptif de l'entreprise.

Le collégien et ses parents cliquent sur l'annonce qui convient - elles sont répertoriées par secteur d'activité- et ils sont mis en relation avec l'entreprise. Le jeune a droit à trois choix, renouvelables en cas de refus.

C'est une façon d'effacer les inégalités. Ingrid Richioud, vice-présidente du conseil départemental de l'Ardèche chargée de l'éducation.

Cela permet d'effacer les inégalités entre les familles qui ont un réseau et peuvent facilement trouver un stage auprès d'amis et de connaissances et les autres.

C'est aussi un atout pour les entreprises qui pensent au recrutement, très compliqué en ce moment.

ça nous permet de faire découvrir nos métiers mais aussi de féminiser notre profession en proposant à des jeunes filles de découvrir notre filière. Jean Ramirez, vice-président de la fédération du bâtiment d'Ardèche.

Il y a 4000 élèves en classe de troisième en Ardèche. Et il y a aujourd'hui, alors que la plateforme vient d'être mise en ligne, 300 offres de stage. Un chiffre qui devrait augmenter dans les semaines qui viennent.