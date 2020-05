Une semaine après les Drômois, les collégiens ardéchois de 6e et 5e font leur rentrée ce matin. Dans le public, 2 500 enfants sont attendus en classe, soit la moitié des effectifs. Ils auront cours deux journées complètes par semaine, en demi groupe.

Ardèche : retour à l'école pour les 6e et les 5e ce lundi

Le département de l'Ardèche a voulu prendre son temps pour nettoyer, balayer, astiquer chaque recoin des 26 collèges publics. 2 500 élèves de 6e et 5e sont attendus en classe, soit la moitié des effectifs. Le protocole sanitaire imposé par l'Etat étant strict, la réouverture des établissements a demandé beaucoup d'organisation, même dans les établissements les plus modernes. "Ce ne sont pas forcément les vieux bâtiments qui demandent le plus d'aménagements, explique Patrice Gros, directeur académique de l'Ardèche. Par exemple, certaines classes sont agencées en îlots, pour permettre aux enfants d'interagir. Nous avons dû repenser ces salles, pour mettre les tables en rangs, à un mètre de distance minimum". Pour limiter la transmission potentielle du coronavirus, les enfants auront cours deux journées complètes par semaine, en demi groupe.

Dans les collèges, les espaces collectifs ont été repensés. Ici le collège Marcelle Rivier à Beaumont lès Valence (Drôme). © Radio France - Claire Leys

Du cas par cas pour les cantines

Les chefs d'établissement ont également fait preuve d'ingéniosité pour réorganiser la restauration scolaire. "Ce sera du cas par cas, en fonction des contraintes de chaque collège, précise Stéphanie Barbato, en charge des collèges au conseil départemental. Certains vont privilégier le repas en classe, sur un bureau attribué, les menus seront donc adaptés. Dans les établissements qui comptent peu d'élèves, la salle de restauration sera ouverte, avec la possibilité de prendre des repas chauds. En revanche, pour d'autres établissements, nous avons privilégié les repas froids, pour permettre aux enfants de manger dans la cour, en distanciation", détaille Stéphanie Barboto.

Les collégiens vont recevoir deux masques lavables de la part du département. Ils auront obligation de les porter au sein de l'école. Les enfants seront également sensibilisés aux gestes barrières, avec l’infirmier du collège ou les sapeurs pompiers volontaires de l'Ardèche.