Ardèche : trois classes fermées pour cause de Covid-19

Depuis mardi matin, deux nouvelles classes ont été fermées en Ardèche à l'école primaire de Lussas en raison d'enfants positifs au Covid-19. Il s'agit d'une classe regroupant les petites et moyennes sections et d'une classe regroupant la grande section et les CP.

Vendredi dernier une classe avait été fermée à l'école du Quai à Tournon-sur-Rhône : là encore un élève avait été testé positif dans une classe de CE2-CM1.

À Arras, il n'y a pas de perturbation pour les élèves. Lors de la rentrée, c'est une enseignante qui a été testée positive. Elle a pris son repas, sans masque donc, avec ses collègues. Conséquences : les quatre enseignants sont priés de rester chez eux. Ils ont tous les quatre été remplacés.

Des situations plus simples dans le secondaire

Les découvertes de cas Covid-19 dans le secondaire, collèges et lycées posent moins de problème puisque les élèves sont masqués. Quatre élèves ont été testés positifs : un au collège de Jastres à Aubenas, un au collège de Tournon, un au lycée de Tournon-sur-Rhône et un autre au lycée d'Annonay. Dans les quatre cas, les élèves sont placés chez eux en quatorzaine.