Ardennes : manifestation à Fumay, enseignants, parents et élèves veulent des moyens pour la rentrée prochaine

Une manifestation a réuni quelques 150 personnes dans les rues de Fumay ce jeudi matin. Parents et élèves demandent des moyens pour la rentrée prochaine dans les collèges et lycées du secteur

Ils étaient tous derrière la même banderolle ce jeudi matin dans les rues de Fumay. Des enseignants, des parents et des élèves unis autour d'une même revendication, celle d'avoir plus de moyens la rentrée prochaine. Selon les manifestants présents, les dotations annoncées seraient en baisse pour les collèges de Fumay et Revin, pour le lycée de Revin , pour les écoles de Fumay et Haybes. Intolérable pour les enseignants et parents d'élèves qui ont manifesté main dans la main.

Une délégation doit être reçue ce jeudi après-midi à la direction académique des Ardennes.