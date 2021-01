Argentat : mobilisation générale contre le projet de fermeture d'une classe du collège à la rentrée prochaine

Tout Argentat et même au-delà se mobilise pour sauver une classe de son collège. Une classe de 6e devrait fermer à la rentrée prochaine. Enseignants, parents et élus s'unissent pour dénoncer un coup dur porté à tout le territoire.

Des enseignants, des parents d'élèves du collège mais aussi des écoles de tout le secteur, de même que des élus de la commune et de toute la communauté de communes Xaintrie Val Dordogne, ainsi que le président du Conseil départemental Pascal Coste, se sont rassemblés ce mardi en début d'après-midi devant le collège Simone Veil d'Argentat-sur-Dordogne. Dans le collège, ce jour-là, il n'y a personne. La journée a été déclarée "collège mort". Une mobilisation générale pour protester contre la suppression d'une classe à la rentrée prochaine. Le directeur d'académie a en effet annoncé que l'une des trois classes de 6e fermerait faute d'effectif suffisant.

Un collège moins attractif

Il ne devrait, selon la direction académique, y avoir que 60 élèves de 6e à la rentrée 2021. Tous, ce mardi-là, dénonçaient un calcul des choses un peu simpliste. "On ne peut pas mettre des élèves dans un territoire hyper rural comme le nôtre qui arrivent de petites écoles dans des classes à 30" affirme Lydie Farges-Modart, prof d'EPS. Car c'est bien un collège rural que tous veulent défense ainsi. Aurélie Lecanu, représentante des parents d'élèves, craint qu'avec une classe en moins il soit moins attractif. Car cette fermeture impliquera la réduction de la dotation horaire d'enseignement et par conséquent la réduction des possibilités d'options pour les élèves. "On va donc avoir un collège qui sera bien moins attrayant qu'un collège qui est en milieu urbain".

Déjà des familles réticentes

Or, ajoute Aurélie Lecanu, "on veut avoir ici les mêmes services qu'en étant en ville". Et c'est une demande partagée par tous les parents. Et une condition sine qua none pour beaucoup pour s'installer dans un territoire rural. De fait, raconte le maire d'Argentat Sébastien Duchamp, "on a été interpellés par deux familles qui remettent en question leur propre installation à partir de cette question de suppression de classe". Le maire poursuit : "on nous demande d'enrayer le déclin démographique mais on ne nous donne pas la qualité d'enseignement que les parents souhaitent avoir sur ce territoire-là". Un enjeu fort donc qui explique le succès de la pétition lancée par les parents d'élèves via leur page Facebook : 650 signatures en quelques jours à peine.

