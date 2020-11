Argenteuil : des enseignants dénoncent une situation sanitaire "ubuesque" et exercent leur droit de retrait

Depuis mardi, des enseignants du lycée Georges Braques à Argenteuil dans le Val d'Oise exercent leur droit de retrait. Dans cet établissement de 1400 élèves et 200 personnels, ils estiment que la situation est très dangereuse et que les mesures sanitaires ne peuvent pas être respectées.

Depuis la rentrée, plusieurs établissements du Val d'Oise ont entamé un mouvement de protestation contre la gestion de la crise sanitaire. Parmi ceux-ci, le lycée Georges Braques à Argenteuil.

Depuis mardi, près de 40% des professeurs de cet établissement exercent leur droit de retrait. "C'est impossible, c'est ubuesque de nous demander de respecter un mètre distance", s'énerve Camille Perrier, enseignante de lettres et d'histoire au sein de ce lycée. Nos classes sont surchargées, jusqu'à quarante élèves par classe."

Un mouvement de 1400 élèves chaque heure

Au-delà du nombre d'élèves par classe, ces professeurs ainsi que leurs élèves sont très inquiets par les mouvements de foule entre chaque cours. "Dans les couloirs et dans les escaliers, ce sont 1400 élèves qui se déplacent chaque heure", ajoute Camille Perrier.

Un mouvement pendant lequel certains professeurs observent que le port du masque n'est pas toujours respecté. Camille Perrier et ses collègues pointent une mauvaise ventilation dans les couloirs qui ne permet pas une bonne aération pendant ces mouvements de couloirs.

Autre source d'inquiétude : la cantine. "A l'accueil du réfectoire, ils font la queue en groupe, précise Camille Perrier.Ils mangent en quinconce mais au bout d'un moment, ils sont trop nombreux et se retrouvent à manger en groupe."

Dédoubler les classes

Pour les enseignants mobilisés du lycée Georges Braques, la mesure à adopter est le dédoublement des classes. "On veut pouvoir réduire par deux l'effectif des élèves au lycée. On pratiquerait une alternance entre le présentiel et le distanciel, explique Simon Le Marechal, professeur de mathématiques et représentant SNES-FSU de l'établissement. Il faudrait expérimenter un roulement des élèves une semaine sur deux."

Les enseignants reçoivent le soutien de familles et d'élèves comme Anissa, "ils ont tout à fait raison. On est tous serrés dans la récréation et dans les couloirs. Je vis avec mes grands-parents, ça me fait peur pour eux."

Les syndicats enseignants ont lancé ce jeudi un appel à la grève le 10 novembre pour réclamer une meilleure protection des personnels des écoles, collèges et lycées de France contre la propagation du coronavirus.